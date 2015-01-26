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۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۱۳

کریمی فر:

۲۰۰۰ دانش آموز لرستانی جشن انقلاب می گیرند

۲۰۰۰ دانش آموز لرستانی جشن انقلاب می گیرند

خرم آباد - مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به برنامه های این اداره کل در ایام دهه فجر از برگزاری جشن انقلاب با حضور ۲۰۰۰ دانش آموز لرستانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر صبح یکشنبه در جلسه ستاد دهه فجر استان با اشاره به اینکه آموزش و پرورش لرستان ۲۳ جلسه در راستای برنامه های روزشمار دهه فجر برگزار کرده است، اظهار داشت: در مجموع در ۲۴ شهرستان و منطقه استان ۲۱۲ جلسه در این رابطه برگزار شده است.

وی از برگزاری مسابقه پیامکی با عنوان "بیان خاطرات انقلاب" در سطح چهار هزار و ۲۰۰ آموزشگاه استان در دوازدهم بهمن ماه خبر داد و افزود: گفتمان های دانش آموزی با محوریت وحدت کلمه و ولایت فقیه و همچنین برگزاری مسابقه مقاله و انشاء نویسی با محوریت ولایت فقیه در سطح آموزشگاه های مستقل متوسطه اول و دوم از برنامه های آموزش و پرورش استان در سیزدهم بهمن ماه خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان اضافه کرد: در روز ۱۴ بهمن جشن انقلاب با حضور دو هزار دانش آموز استان در مجموعه ورزشی شهید صالحی راد شهرستان خرم آباد برگزار خواهد شد و در ۱۵ بهمن گلزار شهدا با حضور دانش آموزان پیشتاز و فرزانه عطرافشانی و غبارروبی خواهد شد.

کریمی فر برگزاری مسابقات والیبال و فوتسال در سطح تمامی آموزشگاه های استان و برگزاری نمایشگاه های "مدرسه انقلاب" در سطح ۱۰۰ مدرسه با محوریت انجمن اسلامی را از دیگر برنامه های اداره کل آموزش و پرورش در ایام دهه فجر دانست و گفت: تشکیل کارگروه تخصصی گروه سرود هزار و ۳۵۷ نفری و اجرای نمادین آن برای آمادگی در راهپیمایی ۲۲ بهمن و برگزاری همایش کوهپیمایی در سه هزار و ۸۰۰ آموزشگاه استان از دیگر برنامه های دهه فجر این سازمان است.

وی افزود: برگزاری مسابقه ویژه فرهنگیان با شعار "فرهنگ مطالعه و کتابخوانی" در سطح استان و همایش نقش حجاب و عفاف در بین بانوان فرهنگی و دانش آموزان دختر در بین دو هزار و ۵۰۰ آموزشگاه مستقل از دیگر برنامه های آموزش و پرورش استان در ایام دهه فجر است.

کد مطلب 2473960

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