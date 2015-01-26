۲۰۰۰ دانش آموز لرستانی جشن انقلاب می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر صبح یکشنبه در جلسه ستاد دهه فجر استان با اشاره به اینکه آموزش و پرورش لرستان ۲۳ جلسه در راستای برنامه های روزشمار دهه فجر برگزار کرده است، اظهار داشت: در مجموع در ۲۴ شهرستان و منطقه استان ۲۱۲ جلسه در این رابطه برگزار شده است.

وی از برگزاری مسابقه پیامکی با عنوان "بیان خاطرات انقلاب" در سطح چهار هزار و ۲۰۰ آموزشگاه استان در دوازدهم بهمن ماه خبر داد و افزود: گفتمان های دانش آموزی با محوریت وحدت کلمه و ولایت فقیه و همچنین برگزاری مسابقه مقاله و انشاء نویسی با محوریت ولایت فقیه در سطح آموزشگاه های مستقل متوسطه اول و دوم از برنامه های آموزش و پرورش استان در سیزدهم بهمن ماه خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان اضافه کرد: در روز ۱۴ بهمن جشن انقلاب با حضور دو هزار دانش آموز استان در مجموعه ورزشی شهید صالحی راد شهرستان خرم آباد برگزار خواهد شد و در ۱۵ بهمن گلزار شهدا با حضور دانش آموزان پیشتاز و فرزانه عطرافشانی و غبارروبی خواهد شد.

کریمی فر برگزاری مسابقات والیبال و فوتسال در سطح تمامی آموزشگاه های استان و برگزاری نمایشگاه های "مدرسه انقلاب" در سطح ۱۰۰ مدرسه با محوریت انجمن اسلامی را از دیگر برنامه های اداره کل آموزش و پرورش در ایام دهه فجر دانست و گفت: تشکیل کارگروه تخصصی گروه سرود هزار و ۳۵۷ نفری و اجرای نمادین آن برای آمادگی در راهپیمایی ۲۲ بهمن و برگزاری همایش کوهپیمایی در سه هزار و ۸۰۰ آموزشگاه استان از دیگر برنامه های دهه فجر این سازمان است.

وی افزود: برگزاری مسابقه ویژه فرهنگیان با شعار "فرهنگ مطالعه و کتابخوانی" در سطح استان و همایش نقش حجاب و عفاف در بین بانوان فرهنگی و دانش آموزان دختر در بین دو هزار و ۵۰۰ آموزشگاه مستقل از دیگر برنامه های آموزش و پرورش استان در ایام دهه فجر است.