کارخانه کمپوست خرم آباد دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عیدی بیرانوند شامگاه یکشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: در ایام دهه فجر امسال کارخانه کمپوست خرم آباد به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه با افتتاح این کارخانه کار تفکیک زباله در محل دفن زباله عملیاتی می شود، عنوان کرد: همچنین استفاده بهینه از طلای کثیف، ایجاد فرصتهای شغلی، درآمد زایی برای شهرداری خرم آباد و ... از دیگر اهداف بهره برداری از کارخانه کمپوست خرم آباد است.

شهردار خرم آباد گفت: با افتتاح این کارخانه زمینه ایجاد ۳۰ تا ۴۰ فرصت شغلی در شهر خرم آباد فراهم می شود.

عیدی بیرانوند همچنین یکی دیگر از پروژه هایی که در ایام دهه فجر در شهر خرم آباد افتتاح می شود را پروژه مسجد ورودی شهر عنوان کرد و گفت: هم اکنون این پروژه دارای پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی است.

وی ادامه داد: به طور حتم با انجام اقامات لازم و کار به صورت شبانه روزی زمینه افتتاح مسجد ورودی شهر خرم آباد تا ایام دهه فجر امسال فراهم خواهد شد.

شهردار خرم آباد همچنین از برگزاری جشنهای انقلاب در ایام دهه فجر از سوی شهرداری خبر داد و تصریح کرد: همچنین آذین بندی شهر خرم آباد همزمان با ایام دهه فجر یکی دیگر از اقدامات در دستور کار ما خواهد بود.

عیدی بیرانوند ابراز امیدواری کرد که آذین بندی شهر خرم آباد نسبت به سالهای گذشته به نحو بهتر و زیباتری صورت گیرد تا زمینه ایجاد رضایت مردم در این رابطه فراهم شود.