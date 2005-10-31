سهم 2/1 درصدي پژوهش از توليد ناخالص ملي فراهم مي شود // تاييد مقالات و محصولات ايراني توسط كشورهاي خارجي مايه تاسف است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر منصور كبكانيان در نشست مطبوعاتي كه به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود: در گذشته پژوهشگران از مردم فاصله داشتند و بيشتر در انزوا به سر مي بردند. رسانه ها مي توانند نقش مهمي در خارج كردن اين افراد از انزوا داشته باشند.

در حاليكه در گذشته ايران مهر تأييد را بر محصولات ديگر نقاط مي زد چرا بايد اكنون بسياري از مقالات و محصولات داخلي در كشور با تأييد كشورهاي خارجي ارزش پيدا كنند

وي تصريح كرد: در حاليكه در گذشته ايران مهر تأييد را بر محصولات ديگر نقاط مي زد چرا بايد اكنون بسياري از مقالات و محصولات داخلي در كشور با تأييد كشورهاي خارجي ارزش پيدا كنند. اين مقام مسئول تاكيد كرد: بايد پژوهش را از مرزهاي پژوهشگران و اساتيد به داخل جامعه بكشانيم. در صورت انجام چنين كاري نهادهاي تصميم گيرنده نيز تحت تأثير اين موضوع قرار مي گيرند و بر ارزش پژوهش افزوده مي شود.

معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم اظهار داشت: در رابطه با هفته پژوهش شعارهاي بسياري داده شده است. در هفته پژوهش امسال فناوري نيز با پژوهش عجين مي شود و اين بحث را همراه با موضوع اختصاص بودجه به پژوهش گسترش مي دهيم.

در هفته پژوهش 80پژوهشگر معرفي مي شوند. ضمن اينكه پژوهشگر نمونه سال از طريق سايت هاي بين المللي برگزيده مي شود

وي اضافه كرد: در حاضر پژوهش با بحث بودجه گره خورده است و بايد جدا از شعارها، بودجه پژوهشي و گسترش فعاليت هاي پژوهشي تحقق يابد.

كبكانيان به شعار هفته پژوهش اشاره كرد و افزود: تصميم گيري هاي دولتي با هزينه ميلياردها تومان همراه است كه درصورت اشتباه در اين تصميمات، بودجه هاي كلاني به هدر مي رود، با توجه به اين موضوع شعار هفته پژوهش "بدون پژوهش تصميم گيري نكنيد" خواهد بود.

وي خاطرنشان كرد: مخاطبين ما در هفته اساتيد و پژوهشگران هستند. مطرح كردن اين اقشار و حمايت از آنها از اهداف اصلي معاونت پژوهشي وزارت علوم است. پژوهش يك فعاليتي ريسك پذير است كه هيچ جاذبه مادي به همراه ندارد به همين دليل بايد در جهت حمايت مادي و معنوي هر چه بيشتر پژوهشگران تلاش كرد.

براي دستيابي به شعار انقلابي استقلال و خودكفايي به تفكر و پژوهش نياز است. مايه ننگ است كه كشورهاي جهان سوم و ايران از محصولات خارجي استفاده كنند

كبكانيان اضافه كرد: مردم و جوانان نيز از ديگر مخاطبان هفته پژوهش هستند. در اين زمينه نيز در نظر داريم فرهنگ سازي هاي لازم را انجام دهيم. اگر تعامل كافي بين مجلس و دولت ايجاد شود و مردم احساس كنند زندگي مادي و معنوي پژوهشگران و دانشمندان در كشور تأمين است، جامعه به پژوهش ايمان مي آورد و فرهنگ پژوهش و فناوري نهادينه مي شود. مردم و جوانان بايد اثر پژوهش و علم را در زندگي خود ببينند.

وي يادآور شد: اولين قدم براي دستيابي به شعار انقلابي استقلال و خودكفايي تفكر و پژوهش است. مايه ننگ است كه كشورهاي جهان سوم و ايران از محصولات خارجي استفاده كنند.

كبكانيان اضافه كرد: اولين قدم در اين هفته معرفي پژوهشگران برتر بر اساس سيستم داوري و آيين نامه اي دقيق است. در هفته پژوهش 80 پژوهشگر معرفي مي شوند. ضمن اينكه پژوهشگر نمونه سال از طريق سايت هاي بين المللي برگزيده مي شود.

در كشور ما يافته هاي پژوهشي كه قابليت تجاري شدن داشته باشند زياد است اما كار ما توليد انبوه نيست. براي رسيدن به اين امر بايد قراردادهايي را با صنايع و سازمان ها منعقد كرد

وي تصريح كرد: ششمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري نيز در اين هفته برگزار مي شود. در اين نمايشگاه، سازمان ها، مراكز پژوهشي و R&D دولتي و خصوصي، دانشگاه ها، وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي شركت مي كنند و به ارائه يافته هاي پژوهش و فناوري مي پردازند.

معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم افزود: برگزاري سومين فن بازار ملي از ديگر برنامه هاي هفته پژوهش و فناوري است. در حالي كه در كشورهاي پيشرفته دانش فني مهم است، در كشور ما مشتري پژوهش و دانش كم است و همه طالب محصولند. در كشور ما يافته هاي پژوهشي كه قابليت تجاري شدن داشته باشند زياد است اما كار ما توليد انبوه نيست. براي رسيدن به اين امر بايد قراردادهايي را با صنايع و سازمان ها منعقد كرد.

وي خاطرنشان كرد: برگزاري هفتمين جشنواره جوان خوارزمي نيز در اين هفته انجام مي شود. در جشنواره امسال بخش دانش آموزي حذف شده و زير نظر آموزش و پرورش برگزار مي شود. تنها بخش دانشجويي، پايان نامه هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي و آزاد در اين جشنواره معرفي مي شوند. در حدود 30 نفر در اين بخش انتخاب مي شوند و در حال حاضر داوري ها آغاز شده است.

كبكانيان افزود: سومين نمايشگاه كتب دانشگاهي و كاربردي خارجي و داخلي در هفته پژوهش و فناوري برگزار مي شود. 450 ميليون تومان بودجه برگزاري هفته پژوهش و فناوري است.