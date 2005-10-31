شش اثر موسيقايي توليد شد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاري " مهر"، اين آثار در مراكزصدا وسيماي استانهاي كرمانشاه ، ايلام و بوشهرتوليد شده است .

اين گزارش به نقل ازروابط عمومي مركز موسيقي وسرود صدا و سيما حاكي است: آهنگ " زام عشق " با ساختارمحلي كردي ، آهنگسازوتنظيم كننده عبدالرضا تنهايي ، شاعرمحمد رضا فتاحي ، خواننده جمشيد عزيزخاني و آهنگ " كشتگاه اميد وطن " با ساختارمحلي كردي ، آهنگسازعبدالرضا تنهايي ، شاعرمحمد رضا فتاحي ، خواننده بهرنگ جباريان ، با مضمون ملي ميهني ، در مركزكرمانشاه، آهنگ " گل وني كاو، كاوسوار" آهنگسازوخواننده ماشاءا.. عبدالهي ، تنظيم كننده مسلم عليپور، شاعرگودرزشاطري ، در مركز ايلام، آهنگ " درعزاي مرتضي (ع ) " با ساختارمقامي محلي ، آهنگسازوتنظيم كننده اكبرابراهيمي ، ( براساس ملودي نوحه هاي قديمي ) خواننده ايمان ميرشكاري ، شاعر( اشعارقديمي بومي )،

آهنگ " شيعيان وقت عزاست " با ساختارمحلي ، آهنگسازوتنظيم كننده اكبرابراهيمي ، شعرازاشعارقديمي بوشهر، خواننده ايمان ميرشكاري - سيد روح اله صفوي ، در مركز بوشهر توليد شدند.