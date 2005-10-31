  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۹ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۰۴

در مراكز صدا و سيماي استانها

شش اثر موسيقايي توليد شد

شش اثر موسيقايي در مراكز صدا و سيماي استانها توليد شد .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاري " مهر"،  اين آثار در مراكزصدا وسيماي استانهاي كرمانشاه ، ايلام و بوشهرتوليد شده است .

اين گزارش به نقل ازروابط عمومي مركز موسيقي وسرود صدا و سيما حاكي است: آهنگ " زام عشق " با ساختارمحلي كردي ، آهنگسازوتنظيم كننده عبدالرضا تنهايي ، شاعرمحمد رضا فتاحي ، خواننده جمشيد عزيزخاني و آهنگ " كشتگاه اميد وطن " با ساختارمحلي كردي ، آهنگسازعبدالرضا تنهايي ، شاعرمحمد رضا فتاحي ، خواننده بهرنگ جباريان ، با مضمون ملي ميهني ، در مركزكرمانشاه، آهنگ " گل وني كاو، كاوسوار" آهنگسازوخواننده ماشاءا.. عبدالهي ، تنظيم كننده مسلم عليپور، شاعرگودرزشاطري ، در مركز ايلام، آهنگ " درعزاي مرتضي (ع ) " با ساختارمقامي محلي ، آهنگسازوتنظيم كننده اكبرابراهيمي ، ( براساس ملودي نوحه هاي قديمي ) خواننده ايمان ميرشكاري ، شاعر( اشعارقديمي بومي )،

آهنگ " شيعيان وقت عزاست " با ساختارمحلي ، آهنگسازوتنظيم كننده اكبرابراهيمي ، شعرازاشعارقديمي بوشهر، خواننده ايمان ميرشكاري - سيد روح اله صفوي ،  در مركز بوشهر توليد شدند.

کد مطلب 247399

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها