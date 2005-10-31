سازمان ملل از وضعيت حقوق بشر در افغانستان انتقاد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري سوئيس ، سازمان ملل در ادامه گزارش خود در همين زمينه خاطر نشان كرد :هنوز نا آرامي در گوشه و كنار افغانستان به چشم مي خورد .

" لوئيس آربور " كميسر حقوق بشر سازمان ملل با اعلام اين مطلب افزود : تضعيف حقوق بشر در افغانستان تا حدي پيش رفته كه نه تنها سازمان ملل بلكه جامعه بين المللي را نيز نگران كرده است .

وي با انتقاد نسبت به زنداني شدن غير قانوني افراد ، اعمال برخي ناملايمات عليه زنان و كودكان تصريح كرد : اوضاع امنيتي براي زنان در افغانستان به شدت رقت بار است كه اين امر بايد بيش از پيش مورد توجه مقامات اين كشور قرار گيرد .

كميسر حقوق بشر سازمان ملل همچنين اظهار داشت : شمار زيادي از كودكان و جوانان افغان فاقد امكانات آموزشي بوده و به همين دليل از تحصيل دور مانده اند .

" آربور " در پايان گفت : سازمان ملل آمادگي خود را براي ارائه هر گونه كمك لازم به منظور بهبود وضعيت حقوق بشر در افغانستان اعلام مي كند .

شايان ذكر است به رغم وعده هاي فراوان بوش به برقراري ثبات و امنيت در افغانستان، مقامات آمريكايي بر افزايش خشونت ها در اين كشور تاكيد كردند.



منابع اطلاعاتي آمريكا و افغانستان اعلام كردند: حملاتي كه از سوي شورشيان در افغانستان انجام مي شود نشان مي دهد كه شبكه زرقاوي در عراق به افغانستان نيز نفوذ كرده است و به نظر مي رسد اين گروه به منبع مالي جديدي دست پيدا كرده اند.

اعتراف مقامات آمريكا به اينكه در افغانستان خشونت ها افزايش يافته است، دروغ بودن وعده ها و شعارهاي جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا را نشان مي دهد كه بارها از برقراري امنيت و ثبات و دمكراسي و رفاه درافغانستان خبر داده بود .

چندي پيش دبير كل سازمان ملل تاكيد كرد با وجود هزاران نظامي آمريكايي و هم پيمانان آنها در افغانستان، اين كشور همچنان از ناامني ، رشوه خواري، تجارت مواد مخدر و شورشيان طالبان رنج مي برد.

كوفي عنان گفته بود : افغانستان هم اكنون با خشونت هاي شورشيان روبرو است به طوري كه حضور 8 هزار نيروي ناتو و 18 هزار نظامي آمريكايي به زحمت مي تواند اين كشور را از آسيب هاي القاعده محافظت كند.

دبير كل سازمان ملل در گزارش خود آورده بود: افغانستان امروزه از ناامني به ويژه در جنوب و شرق رنج مي برد و به نظر نمي رسد القاعده واقعا از اين كشور خارج شده باشد.