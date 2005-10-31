به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" عليرضا سجاد پور، مدير اجرايي هيئت اسلامي هنرمندان افزود: كسانيكه در اين باب به اظهار نظر مي‌پردازند، بطور معمول درك درستي از دين ندارند و به همين دليل، با تعاريف غلط و نادرستي در اين عرصه مواجه هستيم، تعاريفي كه به مفهوم هنر ديني لطمه زده است.



وي گفت: يكي از مهمترين اشكالات ما در عرصه هنر ديني اين است كه نتوانسته ‌ايم به هنرمندان متعهد و معتقد دست پيدا كنيم و هر اتفاقي كه در اين حوزه روي داده، تصادف و تقدير بوده است.



مدير اجرايي هيئت اسلامي هنرمندان با انتقاد از وضعيت هنر ديني در ايران امروز، تأكيد كرد: مديريتهاي فرهنگي غلط، مانع پا گرفتن هنر در ميان علاقمندان مسلمان و متعهد شده و متأسفانه اين وضعيت، در ايام پس از انقلاب، رخ داده است.



سجادپور همچنين گفت: اغلب هنرمندان پيش از انقلاب، نسبتي با دين نداشتند و بطور طبيعي به عهده ما بود كه بر روي اين موضوع كار كنيم و در بين نيروهاي متعهد و معتقد، بدنبال چهره ‌هاي هنرمند بگرديم، اما عملا اين اتفاق نيفتاد.



وي اين وضعيت را ناشي از نگاه هنرمندان دانست و گفت: متأسفانه هنرمندان ما هم ارتباط چنداني با دين ندارند. البته منظور اين نيست كه به تكاليف ديني خود نمي‌پردازند، بلكه منظورم اين است كه به درك و شناخت عميقي از دين نرسيده ‌اند.



وي در ارزيابي خود از همايش زيبايي ‌‌شناسي دين گفت: اين همايشها، گردهمايي ‌ها و جلسات، اگر به حل اساسي و ريشه ‌اي اين وضعيت نپردازند، چيزي جز اتلاف وقت و انرژي نخواهند بود.



همايش زيبايي شناسي دين به همت مركز مطالعات و تحقيقات هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، پنجم و ششم دي ماه در تهران برگزار خواهد شد.