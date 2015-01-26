خاطرات خلبانان از شهید صیادشیرازی منتشر شد

نجاتعلی صادقی گویا مدیر انتشارات ایران سبز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این کتاب شامل مطالب و خاطراتی است که جمعی از خلبانان هوانیروز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از شهید صیاد شیرازی تعریف کردهاند. در ماه رمضان سال ۹۱ همایشی با حضور این خلبانان برگزار شد و آنها هم به بیان خاطرات خود از این فرمانده شهید پرداختند.
وی افزود: خاطرات و مستندات این کتاب توسط هوشنگ یاری گردآوری و تدوین شده و کتاب نیز با پشتیبانی گروه معارف جنگ هوانیروز ارتش به چاپ رسیده است.
این مدیر نشر در ادامه گفت: کتاب چاپ شده اما هنوز وارد بازار یا توزیع نشده است. ما به عنوان ناشر کتاب را چاپ کردیم اما سرمایهگذار اصلی کار، هوانیروز ارتش است که تصمیم میگیرد کتاب را چگونه و کجا توزیع کند.
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