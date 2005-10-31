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۹ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۵۸

بزودي منتشر مي شود

سرپرست گروه دستان با آلبوم ماه عروس در راه

آلبوم موسيقايي " ماه عروس " به آهنگسازي و تنظيم " حميد متبسم " توسط نشر " آواي خورشيد " بزودي منشر مي شود.

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، آلبوم " ماه عروس " در حال و هواي موسيقي خراساني  است . آهنگساز و تنظيم كننده  اين اثر موسيقايي  را حميد متبسم ،هنرمند خراساني الااصل، و خوانندگي آن را "صديق تعريف " عهده دار بوده اند.

اين آلبوم از سال 1382 توسط " متبسم " ساخته شده كه به دلايل مختلف تاكنون منتشر نشده است. به گفته صديق تعريف،  اخيرا ناشر خوش قول شده است  و شايد كار تا مدتي ديگر انتشار يابد!

اين آلبوم در كشور فرانسه توسط دستان به سرپرستي " حميد متبسم " ضبط شده است.  همچنين اشعار آن برگرفته از شعرهاي مهدي اخوان ثالث، هوشنگ ابتهاج و چند شاعر محلي است.

کد مطلب 247402

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