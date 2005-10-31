سرپرست گروه دستان با آلبوم ماه عروس در راه

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، آلبوم " ماه عروس " در حال و هواي موسيقي خراساني است . آهنگساز و تنظيم كننده اين اثر موسيقايي را حميد متبسم ،هنرمند خراساني الااصل، و خوانندگي آن را "صديق تعريف " عهده دار بوده اند.

اين آلبوم از سال 1382 توسط " متبسم " ساخته شده كه به دلايل مختلف تاكنون منتشر نشده است. به گفته صديق تعريف، اخيرا ناشر خوش قول شده است و شايد كار تا مدتي ديگر انتشار يابد!

اين آلبوم در كشور فرانسه توسط دستان به سرپرستي " حميد متبسم " ضبط شده است. همچنين اشعار آن برگرفته از شعرهاي مهدي اخوان ثالث، هوشنگ ابتهاج و چند شاعر محلي است.

