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۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۰۶

طهماسب پور:

مازنیها ۴۳۰ میلیارد ریال زکات پرداخت کردند

مازنیها ۴۳۰ میلیارد ریال زکات پرداخت کردند

ساری - مدیرکل کمیته امداد مازندران با بیان اینکه در سال جاری تاکنون ۴۳۰میلیارد ریال زکات جمع آوری شده است، گفت: این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۲۰درصد رشد داشت.

تیمور طهماسب پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زکات جمع آوری شده در پروژه های عمرانی شامل مسجد، حسینیه، خانه عالم، خانه بهداشت روستایی و همچنین برای امور خانواده های تحت حمایت هزینه شد.

طهماسب پور افزود این نهاد در سال جاری به روستاهایی که در بخش ساخت و تعمیر پروژه های عمرانی زکات پرداخت کردند از محل اعتبارات دولتی در ساخت و تعمیر پروژه ها به عنوان تشویقی مساعدت خواهد شد.

وی با تقدیر از همکاری و همدلی مردم خیر و نیک اندیش استان در ارائه خدمات مطلوب به نیازمندان، یاد آور شد مازندران در بخش جمع آوری زکات رتبه اول را در نه ماه سال جاری در کشور به خود اختصاص داد.  

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران، از برگزاری همایش زکات در هشت بهمن سال جاری در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد.

طهماسب پور اظهار داشت: این همایش به منظور ترویج فرهنگ زکات، اطلاع رسانی و ارائه گزارش با حضور اعضای شورای زکات استان و شهرستان، تقدیر از زحمات آنان و تقدیر از زحمات زکات دهندگان برگزار می شود.

کد مطلب 2474049

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