مطالعه جدی بشقاب پرنده ها با استناد به مشاهدات جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاهده اجرامی مرموز در آسمان توسط افراد مختلف در سراسر جهان تبدیل به موضوعی همه گیر شده تا آنجاکه در وجود یا رد آنچه که "بشقاب پرنده" نامیده می شود اختلاف نظرهای زیادی به چشم می خورد.

اکنون ابزاری بی سابقه موسوم به "شبکه بشقاب پرنده متقابل" (Mutual UFO Network) راه اندازی شده تا مردم سراسر جهان مشاهدات خود را در آن قرار داده و به اطلاع سایر کاربران برسانند.

ابداع کنندگان این پایگاه اطلاعاتی امیدوارند که با استفاده از این ابزار جدید ابهامات موجود در خصوص مشاهده اجرام ناشناخته در آسمان کشورهای مختلف جهان برطرف شود و مشخص گردد که آیا اصولا چیزی به نام بشقاب پرنده وجود دارد یا نه؟

حامیان نظریه وجود بشقاب پرنده ها مدعی هستند این اجرام آسمانی از دنیای فرازمینی و با هدف حمله به زمین خود را به آسمان برخی کشورها می رسانند!

مدیر برنامه Mutual UFO Network معتقد است، با استفاده از این پایگاه اطلاعاتی، تمام نکات مربوط به بشقاب پرنده ها از بعد علمی مورد ارزیابی قرار می گیرد. از این رو باید مطالعه سیستماتیکی از طبیعت و رفتار دنیای فیزیکی انجام شود که این امر از طریق مشاهدات و استفاده از ارزیابی های تجربی محقق می شود.

در این پایگاه اطلاعاتی نزدیک به 70 هزار مورد مشاهده بشقاب پرنده ها به ثبت رسیده است. محققان و کارشناسان این پایگاه همواره در حال بررسی صحت این مشاهدات هستند.

گفته می شود هر ماه بین 500 تا یکهزار گزارش درباره مشاهده بشقاب پرنده ها در سراسر جهان به این پایگاه اطلاعاتی ارایه می شود.

بر این اساس 32 درصد از افرادی که مدعی مشاهده بشقاب پرنده ها هستند می گویند که این اجرام آسمانی حلقوی شکل بوده و 13 درصد نیز آنها را به شکل چیزی شبیه ستارگان می دانند.