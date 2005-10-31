تسهيلات مترو تهران براي نمازگزاران عيد سعيد فطر اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات شهروندان تهراني در ماه مبارك رمضان به اطلاع مي رساند در چهارمين سال خدمت رساني مترو به نمازگزاران عيد سعيد فطر و به منظور تسهيل در انتقال اين عزيزان به مصلاي بزرگ امام خميني(ره)، از ساعت 6 صبح روز عيد سعيد فطر مسافران را از تمامي ايستگاههاي مترو به ايستگاه مصلي و شهيد بهشتي واقع در شمال و جنوب مصلاي امام خميني منتقل و پس از پايان مراسم به ايستگاههاي مبدا بازگردانده مي شوند .

از مسافران و نمازگزاران ارجمند تقاضا مي شود با توجه به شلوغي قابل پيش بيني ايستگاهها و قطارهاي مترو به توصيه هاي ماموران مترو توجه كامل مبذول فرمايند.

همچنين ، از ابتداي صبح روز عيد سعيد فطر تا ساعت 9 صبح سرويس دهي به مسافران مترو در كليه ايستگاهها به طور رايگان صورت خواهد پذيرفت و در پايان مراسم نماز نيز سرويس دهي به نمازگزاران محترم در ايستگاههاي مصلي و شهيد بهشتي تا تخليه كامل مصلي به صورت رايگان خواهد بود.

بر اساس هماهنگي هاي صورت گرفته ، شركت واحد اتوبوسراني نيز همچون گذشته نسبت به جا به جايي نمازگزاران ارجمند از نقاط مختلف شهر تا ايستگاههاي مترو و بالعكس اقدام خواهند نمود.