انتشار کتاب «نظریه شناخت»آیت الله محسن اراکی

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «نظریه شناخت» از مقدمه و دو بحث: ضرورت جهان بینی و استدلال و ضرورت استدلال در اصول دین تشکیل شده که نویسنده در بحث اول راجع به موضوعات "لزوم تحقیق در مورد جهان بینی، جهان بینی، ایدئولوژی، عقیده و اعتقاد و دلایل لزوم تحقیق در مورد جهان بینی" مطالبی را نگاشته است.

در رابطه با جهان بینی در این کتاب می خوانیم: جهان بینی عبارت است از "تبیین و تفسیر کلی جهان و در عبارتی روشن تر: جهان بینی: شناخت کلی و عام نسبت به جهان است. مسائل کلی و عمومی جهان که مجموعه جهان بینی را تشکیل می دهند عبارتند از: چیستی جهان، آغاز و انجام جهان و سنت های عمومی و فراگیر حاکم بر جهان. " نظریه اسلامی شناخت، بنیاد زیرین جهان بینی اسلامی را تشکیل می دهد. این کتاب سعی دارد تا نظریه شناخت را از دیدگاه فلاسفه اسلامی به شیوه ای رسا و مختصر تبیین کند.

بحث دوم از دو قسمت "نظریه شناخت و شناخت در فلسفه ملاصدرا" که قسمت اول دارای عناوین " امکان شناخت، پیدایش و گسترش شناخت، معرفت نخستین، منابع نخستین تفکر، ارزش شناخت، تشریح و تحدید موضوع بحث، ارزش شناخت در فلسفه اسلامی، حدود ارزش شناخت، حدود ارزش شناخت در سایر مکتب های فلسفی، ایده آلیسم در ارزش شناخت، مسلک شک (سپتی سیسم)، نسبیت گرایی (رلاتیویسم)، نسبیت گرایی در فلسفه کانت و ارزش شناخت در فلسفه مارکسیسم» است.

نگارنده در بخش نسبیت گرایی (رلاتیویسم) نگاشته است: نسبیون (رلاتیویست ها) معتقدند دست یابی به حقیقت مطلق ممکن نیست؛ زیرا معلوماتی که برای بشر حاصل می گردد نتیجه فعل و انفعال خاصی است که بین دستگاه ادراکی انسان با خارج صورت می گیرد و از آنجا که نحوه عمل دستگاه ادراکی انسان در شرایط گوناگون متفاوت است هر معرفتی که برای انسان حاصل می شود تنها در همین و برای همان دستگاه ادراکی خاص می تواند حقیقت باشد.

قسمت دوم به مباحث "مقدمه، نگاهی به تاریخچه مباحث معرفت در فلسفه اسلامی، نوآوری های ملاصدرا در فلسفه شناخت، حقیقت شناخت در فلسفه ملاصدرا و مراحل شناخت در فلسفه ملاصدرا" پرداخته است.

کتاب "نظریه شناخت" در ۲۰۰ صفحه، قطع رقعی، شمارگان ۱۰۰۰ جلد و قیمت ۷۰۰۰ تومان به زیور چاپ آراسته شده است. گفتنی است دفتر نشر معارف تاکنون از این اندیشمند و استاد برجسته حوزه کتابهای "امامت در قرآن"، "اصول عرفان ناب اسلامی در معارف سجادی(ع) " و "فقه نظام سیاسی اسلام" را منتشر کرده است.

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