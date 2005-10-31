ابوالقاسم حسن پوردر گفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهر با اشاره به پيامدهاي تعيين 30 درصدي واردات پرتغال افزود : اين در حالي است كه تعيين تعرفه 30 درصدي براي واردات پرتغال انگيزه باغداران را براي توليد داخلي افزايش خواهد داد .

وي با تاكيد برموثر نبودن واردات ميوه بر تنظيم بازار اين محصول افزود: آيا با واردات پرتغال كيلويي يك هزار تومان ، قيمت اين محصول در بازار ارزان تر شد ؟

حسن پور گفت: واردات ميوه و بويژه پرتغال طي ماههاي گذشته نه تنها موجب متعادل كردن بازار اين محصول نشد بلكه موجب خروج ميليون ها دلار ارز از كشور شد .

وي در مورد تخصيص 30 ميليارد تومان اعتبار بابت ذخيره سازي ميوه براي شب عيد افزود: براساس مصوبه دولت قرار است از 30 ميليارد تومان تسهيلات مورد نظر مبلغ 10 ميليارد تومان دراختيارهر يك از سازمانهاي تعاون روستايي ، سازمان ميادين ميوه و تره بار و تشكلهاي غير دولتي استانهاي توليد كننده سيب و پرتغال ( هفت يا هشت استان ) بابت خريد و ذخيره سازي اين محصولات قرار گيرد.

حسن پور با اشار ه به اينكه هنوز اعتباري براي اين طرح تامين نشده است، گفت: در حال حاضرموارد تخصيص اعتبار به استانهاي توليد كننده سيب و پرتغال ابلاغ شده و موضوع در حال پيگيري است .