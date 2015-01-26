سالانه ۴ میلیون تن محصول کشاورزی در جنوب کرمان تولید می شود

جواد شهریاری در گفتگو با مهر با اشاره به شرایط مساعد کشاورزی در جنوب کرمان گفت: با وجود تمام مشکلات ناشی از خشکسالی و کم آبی اما این منطقه همچنان از شرایط مساعدی برای توسعه کشاورزی برخوردار است و سالانه چهار میلیون تن انواع محصولات زراعی و باغی در جنوب استان کرمان تولید می شود.

وی افزود: این تولیدات بخش قابل توجهی از نیاز داخلی را فراهم می کند و بخشی هم صادر می شود اما آنچه که خلاء استان کرمان محسوب می شود عدم وجود زیر ساختهای کشاورزی به خصوص صنایع تبدیلی برای ایجاد سود افزوده است.

جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با اشاره به حمایت سازمان جهاد کشاورزی از کشاورزان جنوب کرمان افزود: حدود نیم میلیون نفر در جنوب کرمان به کار در بخش کشاورزی اشتغال دارند و باید شرایط را برای توسعه کشاورزی و به خصوص ایجاد سود افزوده در منطقه فراهم کنیم.

شهریاری از ورود بخش خصوصی به این بخش خبر داد و افزود: با تمام توان از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی جنوب کرمان حمایت می کنیم.

وی سطح زیر کشت در جنوب کرمان را ۲۷۸ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: عدم وجود صنایع فرآوری در جنوب کرمان موجب ضررهای فراوانی در جنوب کرمان می شود.