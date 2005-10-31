جشن گلريزان آزادي زندانيان نيازمند برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، پايگاههاي ويژه كمك به آزادي زندانيان نيازمند از سوي اين نهاد در شهرهاي مختلف كشور از ساعت 10 صبح استقرار يافته و كمكهاي نقدي مردم خير و سخاوتمند كشورمان را جمع آوري خواهد نمود.

در تهران نيز سه پايگاه حسينيه ارشاد وامامزاده صالح تجريش و ورزشگاه شهيد شيرودي محل برگزاري جشن رمضان آماده دريافت كمكهاي مردم سخاوتمند تهران خواهد بود.

كميته امداد اظهار اميدواري كرده است تا با اجراي اين حركت خداپسندانه كه با همكاري صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران در روز عيد سعيد فطر انجام خواهد شد ضمن بهره گيري از كمكهاي مردم سخاوتمند ونيكوكار شاهد آزادي تعداد ديگري از زندانيان نيازمند ديات و بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده باشيم .

اين ستاد همچنين اعلام كرد: به منظور مشاركت هر چه بيشتر مردم خير و متدين كشورمان در كمك به آزادي زندانيان نيازمند علاوه بر پايگاههاي كميته امداد امام خميني (ره) شماره حساب 6060 بانك ملي ايران شعبه پيام انقلاب اسلامي قابل واريز در كليه شعب به اين امر اختصاص يافته است.

شايان ذكر است ، تاكنون 11 هزار و 200 نفر از زندانيان نيازمند از سوي كميته امداد امام خميني (ره) با بهره گيري از اعتبارات دولتي و كمكهاي مردمي آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشته اند.