عزتالله یوسفیان ملا عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به نحوه گرفتن مالیات از بخشهای مختلف گفت: در بعضی از نقاط مانند مناطق آزاد گرفتن مالیات ممنوع است و در بعضی بخشها نیز گرفتن مالیاتها ترجیحی انجام میشود.
وی با اشاره به فرارهای مالیاتی افزود: گزارشی در حین بررسی پروندههای مالیاتی داشتیم که مشاهده شد برخی از واردکنندگان بزرگ خودرو در کشور حتی یک برگ کاغذ به عنوان سابقه به منظور پرداخت مالیات در هیچیک از ادارات دولتی ندارند و میزان فرار مالیاتی آنها چندین میلیارد تومان است.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اعضای کمیسیون تلفیق با مشاهده اینگونه مسائل در نظر دارند در بودجه پیشبینیهایی را انجام دهند که فرارهای مالیاتی در سال آینده کاهش پیدا کند.
یوسفیانملا درباره تعیین قیمت نهایی نفت در بودجه سال ۹۴ و تصمیم دولت و مجلس پیرامون این مساله اظهار داشت: مجلس و دولت اصراری ندارند که قیمت نهایی نفت آنچه که دولت هماکنون در بودجه مشخص کرده، باشد لذا به نظر میرسد قیمت نهایی نفت در بودجه سال آینده ۶۰ دلار تعیین شود.
وی با بیان اینکه ما در لایحه بودجه پیشنهادی دولت شاهد برخی ردیفهای غیرواقعی هستیم، گفت: ما برای شناسایی ردیفهای غیرواقعی در بودجه سال آینده کارگروههای ۵ گانهای را تشکیل دادهایم تا به طور دقیق این موارد شناسایی و حذف شوند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس با تایید این موضوع که در بودجه پیشنهادی دولت ۲ میلیارد تومان برای برگزاری همایشهای یک دستگاه اجرایی و همچنین ۳ میلیارد تومان برای حمایت از یک سایت خاص اختصاص داده شده است، گفت: متاسفانه ردیفهای غیرواقعی در بودجه وجود دارد و همچنین در بودجه پیشنهادی دولت شاهد افزایش بودجه تشریفات برخی دستگاهها بودیم که در رقم این بودجه ها در کمیسیون تلفیق تجدیدنظر انجام می شود.
یوسفیانملا خاطرنشان کرد: با توجه به وجود مشکلات فراوان در عرصههای مختلف حق نیست که بودجههای غیرضرور به بخشهای گوناگون اختصاص داده شود.
