ميوه شب عيد شهروندان تهراني تضمين شده است

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس سيد عباس احمدي در جلسه كميسيون تنظيم بازار استان تهران اين طرح را در راستاي مصوبه هيات دولت عنوان نمود و گفت: سازمان هاي تعاون روستايي و ميادين ميوه و تره بار استان تهران و سه تشكل كشاورزي ، توليدي و توزيعي استان تهران اقدام به خريد و ذخيره سازي اين ميوه جات در استان خواهند نمود.

وي ، با بيان اينكه كميته اي متشكل از سازمان هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي استان، استانداري تهران و نمايندگان تشكلهاي منتخب توليدي و توزيعي كشاورزي، با دعوت از مراجع مرتبط بر نحوه خريد و ذخيره سازي ميوه جات نظارت خواهند نمود، خاطرنشان كرد: استانداري تهران براي جلوگيري از مشكلاتي كه سال قبل در اين خصوص ايجاد شده بود با هر مرجعي كه در روند اجراي مصوبه كوتاهي كند برخورد مي نمايد.

رييس كميسيون تنظيم بازار استان تهران اين طرح را طرح حمايتي مناسبي براي مصرف كنندگان استان تهران در ايام پايان سال دانست و با بيان اينكه زمان براي خريد سيب درختي از كشاورزان استان تهران تا حدي گذشته است، يادآور شد: مساله اصلي كميسيون تنظيم بازار استان اطمينان از وجود ميوه مناسب و ارزان قيمت در ايام عيد است ضمن آنكه فرصت كافي براي اجراء طرح در استان وجود دارد.

بنابراين گزارش، احمدي با اشاره به اينكه استان تهران به دليل ساخت و سازها و اجراي پروژه هاي عمراني مصرف سيمان بيشتري نسبت به ساير استانها دارد، گفت: با اجراي طرح ساماندهي سيمان قيمت ها كاهش يافته است.