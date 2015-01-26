نواخته شدن زنگ انقلاب در مدارس کرمانشاه/ اجرای سرود توسط۱۳۵۷ دانش آموز

محمد رسول اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری برنامه های مختلف و متنوع توسط بسیج دانش آموزی استان کرمانشاه به مناسبت دهه فجر خبر داد.

وی افزود: در نخستین روز از دهه مبارک فجر، زنگ انقلاب در سطح مدارس استان به صورت همزمان و در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه نواخته خواهد شد.

اکبری در ادامه از برگزاری نشست های روشنگری مقابله با آسیب های ماهواره در سطح مدارس استان در دومین روز دهه فجر خبر داد و گفت: نشست های انجمن اولیا و مربیان مدارس به منظور شناخت آسیب ها و اهداف شبکه های ماهواره ای غربی نیز در روز ۱۴ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

مسئول بسیج دانش آموزی استان کرمانشاه غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا توسط دانش آموزان را از دیگر برنامه های این سازمان عنوان کرد و افزود: این مراسم در روز ۱۶ بهمن ماه برگزار می شود.

وی سرکشی از خانواده های شهدای دانش آموز، برگزاری مسابقات محتلف علمی، ورزشی و فرهنگی را از دیگر برنامه هایی عنوان کرد که توسط بسیج دانش آموزی استان در دهه فجر برگزار خواهد شد.

اکبری در پایان از حضور دانش آموزان در راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن خبر داد و خاطر نشان کرد: اجرای سرود همگانی توسط یک هزار و ۳۵۷ دانش آموز کرمانشاهی نیز در این روز اجرا می شود.