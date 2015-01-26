جمع آوری میمون ها به خاطر اوباما

مجله مهر - کیوان ابراهیمی: باراک اوباما، رییس جمهور امریکا، این هفته در حالی به هند رفته که تدابیر امنیتی گسترده ای توسط دولت هندوستان وضع شده است.

محل برگزاری مراسم رژه «روز جمهوری» در دهلی از چند روز قبل به روی عموم بسته شده و هزاران پلیس در آن مستقر شده اند. همچنین تدابیر امنیتی در هتل‌های محل اقامت رییس جمهوری آمریکا و هیات همراهش در دهلی افزایش یافته است. محدودیت‌های ترافیکی در بخش‌های مختلف پایتخت هند به اجرا در آمده و در ایستگاه‌های مترو کنترل بیشتری صورت می گیرد.

پلیس هند در برخی مناطق دهلی با مراجعه به خانه شهروندان به تایید هویت آنها پرداخته است. بیش از ۱۰۰ هزار هندی نیز در دهلی در اعتراض به سفر اوباما برای شرکت در مراسم استقلال هند، با برپایی تظاهرات و آتش زدن آدمک اوباما، اعتراض خود را به سفر وی و افزایش روابط اقتصادی، دفاعی و هسته ای دهلی نو - واشنگتن اعلام کردند. مردم خشمگین فریاد می زدند: «اوباما از هند دست بکش!»

اما شاید جالب ترین و منحصر به فردترین واقعه این سفر، اقدامات دولت هند در زمینه پاکسازی پایتخت این کشور از مناظر ناخوشایند باشد. نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: «گاوگیرانی ساماندهی شده اند تا با پشتیبانی موانع ترافیکی توسط خودروها، گاوهای ولگرد دهلی را گرفته و به خارج شهر ببرند. مردانی نیز به وسیله تیرو کمان و سنگ قلاب مجهز شده اند تا با استقرار در همسایگی کاخ ریاست جمهوری، با فریاد زدن و صدای در آوردن، صدها میمون ولگرد را فراری داده و از دیده ها دور کنند.»

گفته می شود کارگران شهری در پایین شهر دهلی نو در تلاش اند تا گداها را متقاعد کنند تا چند روز را در پناهگاه ها و گرمخانه ها بگذرانند اما آن ها توفیق چندانی در این امر بدست نیاوردند.

شهر دهلی نو از جمله بی نظم ترین و کثیف ترین شهرهای جهان بوده و مسئولان شهری آن در این چنین مراسم و رویدادهایی، کار سختی را در پاکسازی شهر از حیوانات ولگردی دارند که به وفور در مغازه ها، کنار خیابان ها، جاده ها و در گوشه و کنار شهر یافت می شوند.

یکی از مسئولان شهری دهلی می گوید با تفکر و رسمی که هندوها در غیر مجاز دانستن آزار رساندن به حیوانات دارند، آن ها قادر نیستند تا هیچگونه برخورد خشنی را با حیوانات داشته باشند و همین امر، پراکنده کردن میمون های ولگرد پر تعداد در این شهر را بسیار سخت کرده است.

میمون ها به عنوان تجسم الهه ای به نام هانومان تلقی شده و اگر به یکی از آن ها بی ادبی شود، این عمل با خشم پیروان این الهه روبرو می شود. از دو سال پیش، هندوها کشف کردند که می توانند با تربیت یک گونه بزرگتر میمون به نام لانگور، میمون های کوچک پر تعداد در شهر را فراری دهند، اما دولت قانونی وضع کرد که طبق آن به اسارت گرفتن میمونهای لانگور ممنوع است! حتی اگر میمون ها به اموال هندوها دستبرد بزنند، آن ها اجازه برخورد با این حیوانات را به خود نمی دهند.

از این جهت، مسئولان شهری دهلی نو تنها راهشان استفاده از انسان ها و آموزش افرادی جهت فراری دادن میمون های محترم است! قبل از سفر اوباما، ۴۰ مرد آموزش دیده، مسئول درآوردن صداهای عجیب و غریبی شده اند که باعث فرار میمون ها به سمت جنگل می شود تا مناطق شهری و مسکونی از وجود آن ها پاکسازی شود.

تشبیه «اوباما» به «میمون» توسط رهبر کره شمالی دستمایه شوخی کاریکاتوریست ها قرار گرفت

گفتنی است فراری دادن میمون ها و پاکسازی دهلی نو از این حیوانات قبل از سفر اوباما، از این جهت نیز جالب توجه است که کره شمالی چندی قبل باراک اوباما را به سبب تشویق سینماها برای اکران فیلم کمدی «مصاحبه»، «میمون» توصیف و تهدید کرد چنین اقداماتی از سوی واشنگتن با واکنش های شدید مواجه خواهد شد. سخنگوی کمیسیون دفاع ملی کره شمالی در بیانیه ای که خبرگزاری رسمی کره شمالی آن را منتشر کرد، گفت: «اوباما همواره همانند میمونی که در یک جنگل استوایی زندگی می کند، در گفتار و رفتارش بی محابا عمل می کند!»