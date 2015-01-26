وظیفه آموزش و پرورش پر کردن خلا میان علم و کار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش هرمزگان، آیت الله غلامعلی نعیم آبادیدر دیدار با مدیران آموزش و پرورش استان هرمزگان، بیان داشت: آموزش و پرورش مجموعه مهم و تاثیرگذار در جامعه است که برای موفقیت در مسیر اهداف تعلیم و تربیت باید به دور از هر گونه سلیقه گرایی، همدلی و همفکری و خرد جمعی برآن بر آن حاکم باشد.

وی با بیان اینکه گستردگی آموزش و پرورش و فراگیری آن در جامعه، مسئولیت پذیری در این مجموعه را از اهمیت دوچندانی برخوردار می کند، بیان داشت: اگرچه هیچ جایگاهی جدای ازمسئولیت نیست اما در آموزش و پرورش این مهم از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با تاکید براینکه علم برای ثمربخشی و مفید فایده بودن باید کاربردی و عملی باشد، خاطرنشان کرد: علم برای تسلط بر طبیعت است و هدف غایی آن تربیت انسانها برای زندگی بهتر، لذا که اگر این وجه مهم محقق نگردد علم بدون عمل ارزشی ندارد.

نعیم آبادی درهمین راستا بیان داشت: آنچه امروزه باید مورد توجه جدی باشد اینکه علم از کار فاصله گرفته و این شکاف به ناکارآمدی رویکردهای علمی خواهد انجامید لذا وظیفه خطیر معلمان پرکردن این خلا است.

وی افزود: علم برای زندگی سالم است که باید مزین به تزکیه باشد تا بتواند با پالایش عناصر ناسالم به علم وجه صحیح و ارزشمندی را هدیه کند.

نماینده ولی فقیه درهرمزگان در همین راستا یگانه راه رستگاری جامعه بشری را تکیه بر ارزشهای الهی عنوان کرد و گفت: چه آموزشگاهی بزرگتر از آموزش و پرورش وجود دارد که در آن بتواند تربیت دینی را که نگاه هم جانبه بر زندگی و سعادت بشر دارد، حاکم کند.

امام جمعه بندرعباس در ادامه با اشاره به جمعیت ۳۲۰ هزار نفری دانش آموزی استان هرمزگان، خاطرنشان کرد: رسالت عظیم تربیت این جمعیت مهم برعهده آموزش و پرورش است و معلم در این عرصه پرچمداراست که باید مورد توجه وحمایت جدی باشد.

وی ادامه داد: هرگونه کوتاهی در تربیت نسل آتیه ساز جامعه نابشخودنی است و فرزندان ما در آینده ما را به واسطه این این کوتاهی مورد مواخذه قرار خواهند داد.

نعیم آبادی در پایان با تاکید براینکه حمایت از آموزش و پرورش حمایت از رشد و تعالی و سعادت کشوراست، اظهارامیدواری کرد: مدیریت جدید آموزش و پرورش با بهره گیری همه جانبه از فضای امید بخشی که براین مجموعه حاکم شده است، بتواند درمسیر اهداف نظام تعلیم و تربیت تحول آفرین باشد تا درسایه همت جمعی این مجموعه ارزشمند به سرمنزل مقصود رهنمون گردد.

در این دیدار مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز با تاکید براینکه آموزش و پرورش خاستگاه اصلی توسعه همه جانبه کشوراست، مجموعه نظام تعلیم و تربیت را منزلگاه اخلاق و فضیلت و معرفت عنوان کرد و اظهارداشت: اگر به هر دلیلی بین مردم و آموزش و پرورش فاصله بیفتد قطعا توسعه کشور با چالش مواجه خواهد شد لذا جایگاه تعلیم و تربیت همواره باید در جامعه بازتعریف شود.

علی کرمپور افزود: تلاش مجموعه آموزش و پرورش در استان هرمزگان این است در مسیر آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تکیه برهمه ظرفیت ها، فارغ از هر نوع سلیقه گرایی و نگاه سیاسی، آنچه را که موجب اعتلای اهداف عالیه نظام تعلیم و تربیت است محقق سازد و در این مسیر به راهنمایی و ارشاد بزرگان نیازمبرم دارد.

وی تصریح کرد: این مجموعه به واسطه گستردگی کار و حساسیت فوق العاده درامر تعلیم و تربیت که آینده و سعادت کشور به آن بسته است باید مورد حمایت و همفکری باشد تا در خروجی کار در سایه همت جمعی بتوانیم نسل آینده ساز کشور را از تربیت صحیح و موثر بهره مند سازیم.

مدیرکل آموزش و پرروش استان در ادامه با قدرانی از حسن توجه و حمایت مستمر نماینده ولی فقیه درهرمزگان و امام جمعه بندرعباس، خاطرنشان کرد: نگاه دلسوزانه و عالمانه و همراهی جدی با آموزش و پرورش یک سرمایه است که بدون شک موجب دلگرمی و پشتوانه برنامه ها و اهداف راهبردی آموزش و پرورش خواهد بود.

کرمپور خاطرنشان کرد: این مهم را سرلوحه کار خود قرارداده ایم که در ادامه تلاش های انجام شده، دوره جدید مدیریت آموزش و پرورش، متکی بر بهره گیری از همه ظرفیت ها، بدور از هر نوع تفکر جناحی و تکیه بر خرد جمعی باشد.

مدیرکل آموزش و پرروش استان در پایان خاطرنشان کرد: در این مسیر آنچه را که مد نظر داریم اعتلای نظام تعلیم و تربیت دراین خطه از میهن اسلامی و تربیت صحیح نسل آینده ساز کشور است که بتواند در خدمت رشد و توسعه ایران اسلامی و مایه افتخارباشد.