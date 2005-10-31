اختصاص 150 ميليارد تومان به راههاي روستايي از درآمدهاي نفتي

محمد رحمتي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" توضيح داد: كميسيون برنامه وبودجه مجلس طي جلسه اي اختصاص يك هزار و 500 ميليارد ريال اعتبار به راههاي روستايي كشور در سال جاري از محل افزايش درآمدهاي نفتي كشور را تصويب كرد.

وي افزود: باتوجه به محاسبه متوسط نرخ 19 دلاري هر بشكه نفت در بودجه سال جاري و افزايش اين نرخ در حال حاضربه بيش از 50 دلار، تصميم اختصاص اعتبار به راههاي روستايي كشور از سوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس گرفته شده است.

رحمتي خاطرنشان كرد: درحال حاضر تصويب نهايي اين ميزان اختصاص اعتبار به راههاي روستايي از محل افزايش درآمدهاي نفتي كشور در صحن علني در دستور كار مجلس قرار گرفته است.

وزير راه و ترابري، اختصاص يك هزار و 500 ميليارد ريال به راههاي روستايي در سال جاري را گام مهمي در بهسازي اين گونه راههاي كشور دانست و گفت: در حال حاضر 50 هزار كيلو مترراه روستايي كشور آسفالت نشده است.

وي از تهيه لايحه بهسازي و آسفالت 50 هزار كيلومتر راه روستايي كشور با اعتبار بالغ بر 15 هزار ميليارد ريال از سوي وزارت راه و ترابري خبر داد و اظهارداشت: با تصويب نهايي اين لايحه در دولت و مجلس، ظرف مدت سه سال تمامي راههاي روستايي كشور آسفالت و بهسازي خواهد شد.