به گزارش خبرنگار مهر، نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا درباره بررسی انگیزه‌های سیاه‌نمایی و اسلام هراسی در غرب و لزوم شناخت بی‌واسطه از اسلام با واکنش گسترده رسانه‌های جمعی و جوامع اروپا و آمریکا همراه بوده است. برای تحلیل ابعاد این نامه گفتگویی با حجت‌الاسلام سید محمد واعظ موسوی عضو مجلس خبرگان رهبری و یکی از استادان برجسته خارج فقه و اصول انجام شده است.

حجت‌الاسلام واعظ موسوی برای تحقق اهداف این نامه پرمحتوا مسئولیت سنگینی را متوجه نخبگان و فرهیختگان، استادان حوزه و دانشگاه و برنامه ریزان فرهنگی می‌داند.

مهر: چه ضرورت یا آسیب‌هایی پیش روی اسلام و مسلمانان وجود دارد که مقام معظم رهبری جوانان اروپا و آمریکا را به شناخت بی‌واسطه از اسلام دعوت کردند؟

مقام معظم رهبری با توجه به مسئولیت سنگینی که در رابطه با هدایت و ارشاد جوامع از جنبه های مختلف بر دوش دارند، حتی نسبت به دیگر کشورها به ویژه جوانانی که آینده سازان جهان خواهند بود احساس وظیفه و مسئولیت می کنند. از سوی دیگر با توجه به اینکه غول های رسانه ای غرب درصدد ارائه چهره ای غیر واقعی از اسلام و رهبران معنوی و دینی آن هستند و جوانان اروپا و آمریکا به منبع اصلی و اساسی اسلام ناب یعنی قرآن کریم دسترسی نداشته و از آن بهره نمی‌گیرند، بنابراین مقام معظم رهبری این نامه بسیار پرمحتوا و پرمعنا را با چندین سئوال به جوانان اروپا و آمریکا نوشتند. همان طور که رهبری فرمودند جوانان فطرت پاکی دارند و رهبر معظم انقلاب با بیان وقایع و حقایق تاریخ که با فطرت پاک جوانان قابل دریافت است، توجه جوانان را به وجود اختلافات زیاد و دسیسه هایی علیه اسلام معطوف کردند.

اسلام به عنوان دینی که سر سازش با ظلم و ستم ندارد، به عنوان بزرگ‌ترین مانع در مقابل جنایت جنایتکاران از جمله استکبار جهانی و صهیونیسم قرار دارد و لازم بود مقام معظم رهبری به این وظیفه سنگین و خطیر در این برهه حساس عمل کرده و با تبیین نقش و جایگاه رهبری دینی و تقویت فرهنگ اسلام و رشد و تعالی انسان ها بتوانند همه جهان به ویژه جوانان را به معنویات، اخلاق و اعتقادات جلب کنند و به اوهام و خرافات و شبهاتی که در ذهن آنها به وسیله اتاق فکر استکبار و صهیونیسم از طریق وسایل ارتباط جمعی تزریق شده پاسخ مناسب داده شود و زمینه برای هوشیاری و آگاهی جهانیان مهیا شود.

اسلام همواره به عنوان دین هدایت‌گر انسان‌ها گام برداشته و آخرین دین الهی است، بنابراین از سوی دشمنان بیشترین خطر متوجه آن است. لازم بود مقام معظم رهبری با صلاحدید خود زنگ خطر را نسبت به تلاش استکبار و صهیونیسم در زمینه اسلام هراسی و اسلام ستیزی به صدا در بیاورند و جوانان پاک طینت را به شناخت بیشتر اسلام دعوت کنند تا جلوی این حربه‌های دشمنان گرفته شود.

زمینه سازی برای تحقق اهداف این نامه، بیشتر متوجه چه افرادی در داخل کشور است؟

با نامه عمیقی که مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکا مرقوم داشتند مسئولیت سنگینی بر دوش متدینان به ویژه نخبگان و فرهیختگان مخصوصا استادان حوزه های علمیه و دانشگاه ها بالاخص برنامه ریزان برنامه های آموزشی و فرهنگی در جمهوری اسلامی و همه کشورها نهاده شده است.

حوزه های علمیه، آموزش عالی و آموزش و پرورش باید تمام عزم خود را برای ارتقای اخلاقی، معنوی و علمی جوانان کشورمان مصروف بدارند تا با ساختن جوانان متعهد و متدین، زمینه ارتقای معنوی جوانان کشورهای دیگر را آماده کنند.

باید خوراک تبلیغاتی مناسب از طریق فرهیختگان و نخبگان عرصه های مختلف فرهنگی همراه با اعتقادات دینی تهیه و در سراسر دنیا ترویج شود. با تبیین جایگاه مسلمین و اعتقادات و باورهایی که از اسلام ناب و قرآن کریم دریافت شده و با پیدا کردن فطرت های بشری به ویژه در جوانان که عدالت طلب و حق جو هستند می توان زمینه را برای تعالی و رشد آنها و قرار گرفتن در مسیر ارتقای معنوی فراهم کرد.

مسئولیت نظام و برنامه ریزان این نظام، استادان و بزرگان و فرهیختگان و کسانی که می توانند با قلم و قدم و گفتار، تاثیرگذار باشند در این حرکت بزرگ فرهنگی که مقام معظم رهبری طلایه دار آن هستند بسیار سنگین و مهم است.

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به نظر شما چرا مقام معظم رهبری فقط جوانان اروپا و آمریکا را مخاطب نامه خودشان قرار دادند؟ ایشان می‌توانستند مخاطب نامه خودشان را گسترده‌تر ببینند.

با توجه به اشراف و احاطه ای که مقام معظم رهبری به مسائل بین المللی و عرصه های جغرافیایی دارند، نکاتی مورد توجه ایشان بوده که این نامه را به نگارش در آوردند. اگر جوانان اروپا و آمریکا به عنوان جوانانی که با علم و تکنولوژی آشنایی بیشتری دارند در مسیر حق قرار بگیرند زمینه برای آشنایی دیگر جوانان دنیا نسبت به فرهنگ و اندیشه اسلامی مهیا می‌شود.

از سوی دیگر با توجه به اینکه جوانان کشورهای غربی در تیررس مستقیم غول های رسانه ای استکبار و صهیونیسم قرار دارند به عنوان ابزار بدون واسطه استکبار و صهیونیسم هستند، چنانچه حرکتی انجام دهند و خودشان را پیدا کنند و با جریان های انحرافی کشورهای خود مقابله کنند، جوانان دیگر کشورها به آنها تأسی جسته و از آنها حمایت کرده و در کنارشان قرار می گیرند و راحت تر می توان به نتیجه مطلوب دسترسی پیدا کرد.

مقام معظم رهبری با توجه به احاطه ای که دارند جوانان اروپا و آمریکا را مخاطب نامه خودشان قرار دادند که اگر بتوانیم آنها را در مقابل تبلیغات سوء غرب واکسینه کنیم، جوانان سایر کشورها آمادگی بیشتر برای همگرایی و همفکری خواهند داشت.

نوشتن نامه در صدر اسلام و دوران انقلاب اسلامی سابقه درخشانی دارد، آیا می‌توان نامه اخیر مقام معظم رهبری را از شئون ولی امر مسلمین دانست؟

بعد از اینکه پیامبر گرامی اسلام(ص) به مدینه هجرت و حکومت اسلام را پایه گذاری کرده بودند و خیالشان از داخل مدینه راحت شده و به اطراف آن احاطه پیدا کرده بودند اقدام به نوشتن نامه به کشورهای دیگر از جمله دو ابرقدرت آن روز یعنی ایران و روم و مناطق دیگر همچون مصر، نجران و طوائف مختلف کردند و آنها را به فرهنگ دینی و اسلامی دعوت کردند، کما اینکه دیگر بزرگان و ائمه اطهار در مسیر ارشاد و هدایت مردم از اطلاع رسانی و دعوت به وسیله نامه از طریق وکلا و فرستادگان خود استفاده کردند.

امام حسین (ع) بیشترین فعالیت را برای نفوذ بین کوفیان و شامیان با فرستادن نامه انجام دادند که نمونه آن ارسال نامه توسط مسلم ابن عقیل بود. ارتباط تنگاتنگی که آیت‌الله العظمی بروجردی با الازهر و دیگر علما داشتند از طریق نامه انجام می گرفت. در قرن اخیر هم پس از اینکه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید حضرت امام خمینی(ره) معمار کبیر انقلاب نامه ای به گورباچف نوشتند و وضعیت موجود و آینده شوروی و جهان را مورد بررسی قرار داده و خطر را اعلام کردند و از واقعیاتی پرده برداشتند که برای گورباچف و دیگران مشهود نبود.

مقام معظم رهبری هم با تبعیت از سلف صالح و انبیا و ائمه و حضرت امام، در وضعیت کنونی که استکبار و صهیونیسم به جنگ فرهنگی علیه اسلام اقدام کرده اند و با توهین به ساحت مقدس پیامبر رحمت و مهربانی، فضاحت را به نهایت رساندند، مصلحت را بر این دیدند که با نوشتن نامه، جوانان اروپا و آمریکا را مورد خطاب قرار دهند.

امیدوارم خداوند آثار و برکات ظاهری و باطنی این نامه را هر چه زودتر هویدا کند و به همه کسانی که در این زمینه مسئولیتی بر دوش دارند توفیق انجام وظیفه و عمل به مسئولیت را مرحمت کرده و با بیداری جوانان غرب و سپس جوانان تمام جهان، آینده ای روشن و طلیعه ای برای حکومت جهانی و عدالت گستر مهدوی فراهم شود.

تحلیل شما در مورد تاثیرگذاری این نامه چیست؟

فکر می کنم با توجه به نورانیتی که همواره در کلمات حق وجود دارد و تطبیق کلمات نورانی با فطرت پاک انسانی به ویژه فطرتی که در جوانان، خالص تر و پاک تر از میانسالان و مسن ها است و با توجه به وعده های الهی برای جهانشمول شدن عدالت و حق و محوریت اسلام به عنوان دین کامل و نبوت پیامبر(ص) به عنوان خانم النبیین، زمینه برای نفوذ واقعیات در افکار و اندیشه ها به ویژه در افکار جوانان غرب که با فرهنگ و تمدن و تکنولوژی آشنایی بیشتری دارند فراهم است.

با توجه به تجربیاتی که در عرصه های مختلف انقلاب ملموس بوده، این بار امید به نتیجه زیاد است، برای اینکه زمینه برای رشد و هدایت و ارشاد تحصیلکردگان و کسانی که با علم و ادب آشنایی بیشتری دارند نسبت به دیگر افراد مهیا است. اینجاست که مقام معظم رهبری با مدیریت و احاطه ای که دارند جوانان را مورد خطاب قرار دادند تا جوانان به عنوان قشری روشن و برخوردار از فطرت پاک، زمینه را برای تاثیرگذاری کلام حق فراهم کنند. امیدوارم با عنایت خداوند و توجه حضرت ولی عصر(عج) این تاثیرگذاری به بهترین نحو و سریع ترین زمان ممکن انجام شود.