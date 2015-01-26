۱۰هزار راس دام در الموت غربی وطارم سفلی واكسيناسيون شدند

عیسی غیاث یزدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با بیان اینکه واكسیناسیون تب برفكی دامهای سنگین بخش الموت غربی وطارم سفلی به اتمام رسید اظهارداشت: شهرستان قزوین با توجه به موقعیت سوق الجیشی و مسیر های مبادلاتی آن، همواره از اهمیت خاصی در بحث انتقال بیماریها برخوردار بوده است.

وی افزود: در این میان بخش الموت غربی و طارم سفلی كه از نظر جغرافیایی در ارتباط مستقیم با استان گیلان هستند و همچنین با توجه به تعداد دام و روستاهای آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

غیاث یزدی بیان کرد: مبارزه با بیماری های دامی در بخش طارم والموت بسیار حائز اهمیت است و با تمام مشكلات از قبیل فواصل روستاها، مسیرهای كوهستانی و گاهاً صعب العبور و برودت هوا در این بخشها و كمبود نیروی انسانی، همكاران ادارات دامپزشكی الموت غربی وطارم سفلی موفق به انجام ۴۸۹۶ راس واكسیناسیون گاو و گوساله در الموت غربی و ۵۱۱۶ راس در طارم سفلی به صورت خانه به خانه شده اند.