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۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۰۸

سیف الهی:

سرانه فضای سبز شهر کرمان ۳.۵ هکتار افزایش یافت

سرانه فضای سبز شهر کرمان ۳.۵ هکتار افزایش یافت

کرمان - مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان از افزایش سه و نیم هکتاری سرانه فضای سبز طی دو ماه گذشته در شهر کرمان خبر داد.

ایمان سیف الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: بیش از ۱۲ هزار درخت و  ۲۰ هزار درختچه طی دو ماه گذشته در شهر کرمان کاشته شده است.

وی اضافه کرد: در این مدت همچنین ۷۰ هزار نهال دائمی و بیش از یک میلیون و ۶۸۰ هزار نهال فصلی در مدت یاد شده در شهر کرمان کاشته شده است.

سیف الهی گفت: طی دو ماه گذشته همچنین ۱۷ هزار متر مربع گیاه پوششی نیز در شهر کرمان کاشته شده است.

وی وجین ۲۴۰ هزار متر مربع علف هرز ،۲۱ هزار متر مربع دوربری چمن و هرس فرم ۲۱ هزار اصله درخت و درختچه را از دیگر اقدامات انجام شده توسط این سازمان در مدت یاد شده خبر داد.

کد مطلب 2474151

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