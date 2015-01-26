سرانه فضای سبز شهر کرمان ۳.۵ هکتار افزایش یافت

ایمان سیف الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: بیش از ۱۲ هزار درخت و ۲۰ هزار درختچه طی دو ماه گذشته در شهر کرمان کاشته شده است.

وی اضافه کرد: در این مدت همچنین ۷۰ هزار نهال دائمی و بیش از یک میلیون و ۶۸۰ هزار نهال فصلی در مدت یاد شده در شهر کرمان کاشته شده است.

سیف الهی گفت: طی دو ماه گذشته همچنین ۱۷ هزار متر مربع گیاه پوششی نیز در شهر کرمان کاشته شده است.

وی وجین ۲۴۰ هزار متر مربع علف هرز ،۲۱ هزار متر مربع دوربری چمن و هرس فرم ۲۱ هزار اصله درخت و درختچه را از دیگر اقدامات انجام شده توسط این سازمان در مدت یاد شده خبر داد.