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۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۱۰

عرب خبر داد:

کمک یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریالی حامیان استان سمنان به کمیته امداد

کمک یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریالی حامیان استان سمنان به کمیته امداد

سمنان – معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان از کمک یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریالی حامیان به افراد تحت پوشش طرح اکرام و محسنین این نهاد طی دیماه سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عرب صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان، از پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال از سوی حامیان به حساب افراد تحت پوشش طرح اکرام و محسنین این نهاد در دیماه امسال خبر داد.

وی گفت: این مبلغ برای ایتام طرح اکرام و ۳۴۰ میلیون ریال در قالب طرح محسنین به حساب این نهاد واریز شده است .

به گفته معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان سمنان هم اکنون هشت هزار و ۷۵۰ نفر از حامیان هزار و ۱۳۲ نفر را در قالب طرح اکرام و هزار و ۶۵۲ نفر از حامیان تعداد یک هزار ۹۰ را در قالب طرح محسنین تخت پوشش دارند .

عرب همچنین از بهره مندی ۲۶۲ نفر از فرزندان تحت پوشش طرح اکرام و محسنین کمیته امداد استان سمنان از بیمه عمر سرمایه گذاری خبر داد و افزود: ازسوی اداره حمایت های اجتماعی معاونت حمایت و سلامت این نهاد در استان، طرح بیمه عمر سرمایه گذاری برای فرزندان طرح اکرام و محسنین تحت پوشش اجرا شد .

وی تصریح کرد: این طرح با هدف تقویت برنامه های آینده افراد تحت پوشش از سه سال پیش در این نهاد اجرا شده و تا کنون ۲۶۲ نفر را تحت پوشش داده است .

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان سمنان در خاتمه افزود: در اجرای این طرح ماهانه مبلغ  ۲۴۲هزار ریال از محل کمک های حامیان به حساب بیمه عمر افراد تحت پوشش واریز می شود و بهره مندی از مزایای سرمایه های پس انداز در زمان خارج شدن افراد تحت پوشش از این نهاد، یکی از ویژه گیهای بیمه عمر سرمایه گذاریست .

کد مطلب 2474160

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