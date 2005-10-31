تصميم انگليس براي اعزام نظاميان بيشتر به افغانستان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه انگليسي ديلي ميرور، اين خبر يك روز پس از كشته شدن يك نظامي انگليسي در جريان درگيري هاي مزارشريف افغانستان منتشر شده است.

اين خبر در حالي منتشر مي شود كه دولت انگليس پيش از اين نيز اعلام كرده بود كه با توجه به وسعت شورش ها و قاچاق مواد مخدر در جنوب افغانستان لازم است كه تعداد اين نيروها در افغانستان افزايش يابد.

سخنگوي وزارت دفاع انگليس نيز تاكيد كرده بود كه اين دولت بايد بتواند تا سال آينده تعداد كافي نيرو به افغانستان اعزام كند تا بتوان ريشه هاي طالبان را در اين كشور از ميان برد.

به گفته وزير دفاع انگليس اين تعداد نيروي اضافي خارج از چارچوب افزايش نيروهاي ناتو در منطقه خواهد بود.

به گفته منابع آگاه، انگليس هم اكنون 900 سرباز در افغانستان مستقر كرده است.



شايان ذكر است حضور هزاران نظامي آمريكايي و انگليسي و هم پيمانان آنها در افغانستان در حالي است كه اين كشور همچنان از ناامني، نقض حقوق بشر رنج مي برد تا جائي كه سازمان ملل متحد از اين وضعيت انتقاد كرده است .



دبير كل سازمان ملل چندي پيش تاكيد كرد با وجود هزاران نظامي آمريكايي و هم پيمانان آنها در افغانستان، اين كشور همچنان از ناامني ، رشوه خواري، تجارت مواد مخدر و شورشيان طالبان رنج مي برد.

كوفي عنان گفته بود : افغانستان هم اكنون با خشونت هاي شورشيان روبرو است به طوري كه حضور 8 هزار نيروي ناتو و 18 هزار نظامي آمريكايي به زحمت مي تواند اين كشور را از آسيب هاي القاعده محافظت كند.

دبير كل سازمان ملل در گزارش خود آورده بود: افغانستان امروزه از ناامني به ويژه در جنوب و شرق رنج مي برد و به نظر نمي رسد القاعده واقعا از اين كشور خارج شده باشد.

