عزم قاریان شاخص جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای تلاوت در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه با حضور سیدعلی مقدم، رئیس شورای عالی قرآن، مدیران این شورا، اعضای شورای ارزیابی قاریان و مدرسان و قاریان شاخص جمهوری اسلامی ایران، ساعت ۱۶ و با تلاوت صالح اطهری‌فرد آغاز و تا ۱۹:۳۰ ادامه یافت.

در ابتدای این جلسه، سیدعلی سرابی، قائم مقام شورای عالی قرآن و دبیر شورای ارزیابی ضمن خیر مقدم، ضرورت برگزاری این جلسات را بیان کرد. سرابی گفت: جلسات ارتقاء قاریان بین‌المللی بیش از بیست سال است که در شورای عالی قرآن برگزار می‌گردد که دوره‌ جدید این جلسات با اعطای مدرک تخصصی به قاریان شاخص در چارچوب ضوابط طرح ارزیابی، همراه شده است. در ادامه، قائم مقام شورای عالی قرآن از اعضای جلسه دعوت کرد تا به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود بپردازند.

حجت‌الاسلام شهیدی‌پور که به عنوان عضو شورای ارزیابی در این جلسه حاضر بود در سخنانی، به بُعد محتواییِ تلاوت قرآن اشاره کرد و گفت: در تلاوت قرآن فقط بعد فنّی مطرح نیست و می‌بایست بیش از آن به ابعاد معنایی و مفهومی آیات توجه شود تا تلاوت، تأثیرگذاری مطلوب را داشته باشد.

محمد بنیادی، عضو دیگر شورای ارزیابی نیز ضمن تشکر از شورای عالی قرآن بابت برگزاری چنین دوره‌هایی، این اقدام شورا را در ارتقای سطح تلاوت در کشور مؤثر ارزیابی کرد.

احمد ابوالقاسمی، دارنده مدرک درجه یک در هر دو رشته‌ قرائت و تدریس قرآن کریم ضمانت اجراییِ این دوره را خواستار شد و گفت: با وجود چنین جلساتی باید شاهد رشد تلاوت در جامعه باشیم و تلاوت‌های صدا و سیما نیز از وضع موجود بهره‌مند شود. الآن پخش تلاوت از شبکه قرآن سیما جای نقد دارد.

محمد عباسی نیز نسبت به رشد معکوس هنر تلاوت قرآن در کشور نکاتی را بیان کرد. وی با ذکر خاطره‌ای از دکتر احمد نعینع، تأکید قاریان مصری بر توجه به اصالت در تلاوت را متذکر شد.

علی سیاح‌گرجی و مسعود سیاح‌گرجی نیز انتظارات خود را از صدا و سیما بیان کردند و گفتند که صدا و سیما می‌بایست به تلاوت‌های اصیل و استاندارد توجه داشته باشد.

همچنین مسعود سیاح‌گرجی خود را نماینده قاریان جوان معرفی کرد و گفت: هم‌اکنون تلاوت‌هایی از صدا و سیما پخش می‌شود که ما نیز از این تلاوت‌ها راضی نیستیم. ما به دنبال همان رویه‌ ارائه تلاوت‌های با اصالت هستیم، حتی اگر ذائقه عموم، جز این را مطالبه کند.

علی‌اکبر ملکشاهی، در صحبت‌های خود یادآوری شد که نباید با میدان دادن به جوان‌ترها، پیشکسوت‌ها فراموش شوند.

محمدرضا پورزرگری، عضو دیگر جلسه بود که به وظیفه‌ مهم شورا در حل و فصل مشکلات تلاوت قرآن در کشور اشاره کرد و گفت: نباید گذاشت تلاوت‌های غیر استاندارد از صدا و سیما پخش شود و اگر اشکالاتی در تلاوت یک قاری خوش‌خوان نیز وجود داشت، نباید توانایی‌هایش را نادیده گرفت، بلکه باید راه را به او نشان داد.

پایان بخش قسمت اول جلسه، سخنان سیدعلی مقدم، رئیس شورای عالی قرآن بود. وی با اظهار خرسندی از حضور در جمع قاریان برجسته کشور و تشکر از حاضران بابت بیان دیدگاه‌های‌شان گفت: حرف‌ها شما، حرف‌ها و خواسته‌های خود من است.

مقدم ادامه داد: انتظار دارم به عنوان اعضای شورای عالی قرآن - که اصولاً شورا بدون حضور شما جایگاهی نخواهد داشت - با نظرات کارشناسی، اشکالات و کاستی‌های تلاوت در کشور را شناسایی و برای رفع آن کمک کنید.

وی اذعان کرد: جلساتی از این قبیل که اساتیدی در این سطح ممتاز، تلاوت‌های یکدیگر را نقد و تحلیل کنند بسیار ارزشمند و نتیجه بخش است.

رئیس شورای عالی قرآن گفت: شورای عالی قرآن وظیفه خود را در مراقبت از پخش تلاوت‌های ممتاز در صدا و سیما با قوت بیشتری ادامه خواهد داد و از دست‌یابی به مطلوب در این عرصه کوتاه نخواهد آمد.

مقدم در مورد اجرای طرح ارزیابی هم افزود: قائل هستم که ارزیابی‌ها باید استاندارد و محکم صورت گیرد و ضوابط آن رعایت شود.

حاضران در جلسه پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء، بخش دوم جلسه را پی‌گرفتند. در این بخش، سیدعلی سرابی دبیر شورای ارزیابی و محمدتقی میرزاجانی، مدیر برنامه‌ریزی و اجرایی طرح، در خصوص مسائل محتوایی و اجرایی برگزاری دوره آموزش عالی توضیحاتی ارائه کردند و به سؤالات حاضران پاسخ دادند.

لازم به ذکر است این دوره به دنبال مصوبه جلسه دهم شورای ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم برگزار می‌ شود تا اعطای مدرک تخصصی به قاریان شاخص و تراز اول کشور را تسهیل کند.

این دوره شامل بیش از ۴۰ جلسه چهار ساعته در دو بخش دروس نظری و کارگاه تلاوت خواهد بود که روزهای یکشنبه در شورای عالی قرآن برگزار خواهد شد.