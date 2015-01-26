۱۰ هزار نفر در آذربایجان شرقی بیمه بیکاری دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم اردلان ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از شرکت آناتا در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری استان ۱۰ هزار و ۳۰۰ نفر است که وجود این تعداد مقرری بگیر با توجه به اعلام نیاز صنایع استان جای تأمل دارد.

وی ادامه داد: اداره کل تأمین اجتماعی استان با تأکید بر ارزش کار و بهبود فضای کسب و کار، ‌ تعامل با ادارات و نهادهای مرتبط و کارفرمایان استان در جهت توسعه و پایداری، اشتغال را در اولویت کاری خود قرار داده و ضمن ایجاد ثبات در بازار کار زمینه اشتغال بالغ بر هزار و ۵۰۰ نفر از مقرری بگیران بیکاری را فراهم کرده است.

اردلان قوانین تأمین اجتماعی را ضامن پایداری اشتغال دانسته و گفت: در قانون تأمین اجتماعی مواردی جهت تأمین کوتاه مدت بیمه شدگان پیش بینی شده که مقرری بیمه بیکاری از جمله این مقررات است.

مدیر کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی اظهار داشت: قانون بیمه بیکاری قانونی مترقی است که دستمزد شاغلینی که بدون میل و اراده شغل خود را از دست داده و جویای کار هستند را جبران می کند و لذا این قانون نباید به علت اجرای ناصحیح، ‌ موجب اختلال در فرهنگ کار گردد.