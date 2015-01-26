تانکهای ارتش رژیم صهیونیستی به سوی غزه آتش گشودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، تانکهای ارتش رژیم صهیونیستی امروز به سوی زمینهای کشاورزی در شهر رفح در جنوب نوارغزه آتش گشودند.

شاهدان عینی اعلام کردند این حملات از پایگاه نظامی «صوفا» توسط صهیونیستها انجام شده است.