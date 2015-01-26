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۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۲۳

تانکهای ارتش رژیم صهیونیستی به سوی غزه آتش گشودند

تانکهای ارتش رژیم صهیونیستی به سوی غزه آتش گشودند

منابع فلسطینی از شلیک تانکهای ارتش رژیم صهیونیستی به سوی زمینهای کشاورزی فلسطینیان در شهر رفح در جنوب نوارغزه خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، تانکهای ارتش رژیم صهیونیستی امروز به سوی زمینهای کشاورزی در شهر رفح در جنوب نوارغزه آتش گشودند.

شاهدان عینی اعلام کردند این حملات از پایگاه نظامی «صوفا» توسط صهیونیستها انجام شده است.

کد مطلب 2474188

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