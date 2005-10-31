برخي از كتابفروشي هاي تهراني موظف به پرداخت ماليات شده اند !

مدير كتابفروشي اسلاميه درباره ارسال برگه هاي جديد مالياتي براي كتابفروشي ها به خبرنگار كتاب مهر، گفت : چند هفته قبل ، برگه اي مالياتي به دست ما رسيد كه حاكي از موظف شدن به پرداخت ده ميليون ماليات بر در آمد كتابفروشي اسلاميه بود . علي رغم تصويب قانون معافيت مالياتي كتابفروشي ها در سال 1384 ، براي سالهاي قبل اين مبلغ ماليات را در نظر گرفته اند كه به نظر من اشتباهي در اين باره صورت گرفته است .

وي در ادامه توضيح داد : سال هاي قبل ما با ارائه صورت فعاليت هاي خود در حوزه نشرو تحويل آن به اداره مربوطه از معافيت مالياتي ناشران استفاده مي كرديم اما امسال بعد از اعتراضي كه كرديم به ما گفتند كه ما اقدام به فروش كتاب ديگر ناشران كرده ايم و بايد ماليات بپردازيم يعي از نظر قانون معافيت مالياتي ما ديگر نمي توانيم ازعنوان ناشر براي معافيت استفاده كنيم ودر اينجا مانند ديگر كتابفروشان مستقل با ما برخورد مي شود .

كتابچي با رد هرگونه فروش كتاب ديگر ناشران در كتابفروشي اسلاميه گفت : ما هرگز كتابي به جز كتاب هاي چاپ خودمان را عرضه نمي كنيم و وزارت دارائي بدون فرستادن بازرس به محل كتاب فروشي ما چنين مبلغ مالياتي را براي ما در نظر گرفته است .

به گزارش مهر ، به نظر مي رسد مالياتي كه براي برخي از كتابفوشي ها مانند " اسلاميه " ، " جعفري " و " سراي دانش " پيش آمده است مربوط به ماليات سال 1382 باشد و براساس قانون جديد همه كتابفروشي ها از پرداخت ماليات در سال 1384 معاف شده اند .

داوود رمضان شيرازي اين نظر را تاييد مي كند . او در گفت و گويي با خبرنگارمهر، در اين باره گفت : مشكلي كه براي كتابفروشي اسلاميه پيش آمده است احتمالا مربوط به سال 1382 است و اين كتابفروش مي تواند به وزارت دارائي اعتراض كند بعد از اقدام ايشان در كمسيوني مورد بررسي قرار خواهد گرفت و اين مشكل رفع خواهد شد .

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا علي رغم معافيت ناشران از پرداخت ماليات براي اين سه ناشر برگه مالياتي ارسال شده است ، گفت : اين امر ممكن است از يك اشتباه ناشي شده باشد اما من بايد اين موضوع را بيشتر بررسي كنم و با مسولان در اين مورد صحبت كنم .



گفتني است خبرنگار كتاب مهر در صدد دريافت پاسخي از مسئولان مربوطه در وزارت دارائي برآمد كه تلاشهاي نامبرده بدون نتيجه ماند . گروه فرهنگ و ادب خبرگزاري مهر به منظور دريافت هرگونه توضيحي از سوي وزارتخانه مذكور يا هماهنگي براي ايجاد تعامل با مسئولان زيربط در جهت آگاهي بخشي به جامعه نشر ، اعلام آمادگي مي كند .