کشتی ایران همیشه با تغییر قوانین سازگار بوده است

محمد ابراهیم امامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: طبق نظر برخی مدرسین و کارشناسان این رشته در کشورهای مختلف، پیشنهادات و تغییراتی در قوانین کشتی مطرح شد که اتحادیه جهانی کشتی پس از شور و مشورت برخی از این تغییرات را حذف و برخی دیگر را در نوبت آزمایش گذاشت. در همین راستا قرار شد این تغییرات در کشتی فرنگی و دو تورنمنت بین‌المللی در آمریکا و فنلاند مورد آزمایش قرار گیرد تا در صورت تصویب، اجرایی شود.

وی تصریح کرد: ضمن اینکه گفته شد سعی اتحادیه جهانی کشتی بر آن است تا این تغییرات تا پیش از المپیک 2016 ریو مورد آزمایش قرار گیرد تا در صورت تصویب و اجرایی شدن، کشتی گیران المپیکی هم از این قوانین تابعیت کنند.

داور المپیکی کشتی ایران در خصوص جزئیات این تغییرات گفت: تغییرات خاصی نیست و در نحوه کشتی گرفتن ورزشکاران تغییر چندانی ندارد، ضمن اینکه فرنگی کاران ما نیز در صورت تصویب این تغییرات به مشکل خاصی بر نخواهند خورد، چرا که پیش از این نیز به خوب یبا تغییر قوانین کنار آمدند و حتی در المپیک 2012 لندن با سه مدال طلا، تاریخ ساز شدند.

امامی به رابطه خوب سیستم مدرسین داوری با مربیان و کشتی گیران عرصه ملی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه همواره با هرگونه تغییر و تحول در امر داوری و قوانین کشتی با تعامل خوبی که بین مربیان و کشتی گیران و همچنین مدرسین و داوران است، توانستیم گام های موثری در امر توجیه و آموزش داشته باشیم. بارها در رده های مختلف سنی در اردوهای تیم ملی حاضر شدیم تا ملی‌پوشان را با آخرین تغییرات قوانین آشنا کنیم که مطمئنا این بار نیز در صورت تصویب تغییرات در کشتی فرنگی، آماده برگزاری جلسان توجیهی و آموزشی برای کشتی گیران عرصه ملی خواهیم بود.

وی در خاتمه با اظهار رضایت از حرکت کشتی ایران به موازات آخرین تغییرات قوانین اعمال شده از سوی اتحادیه جهانی کشتی گفت: کشتی ایران پا به پای دانش و قوانین روز داوری دنیا پیش می رود و هیچگاه لطمه ای در این زمینه نخورده است.