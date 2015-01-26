بارش برف شماری از مدارس خراسان رضوی را به تعطیلی کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و برودت هوا صبح دوشنبه موجب تعطیلی مقاطع تحصیلی مختلف در شهرها و بخش های استان خراسان رضوی از جمله درگز، نوخندان و همچنین گلبهار مشهد شد.

برودت هوا و لغزندگی معابر که روز گذشته نیز مدارس مقطع ابتدایی برخی از شهر ها و مناطق از جمله درگز، کلات، نوخندان و میان جلگه را به تعطیلی کشاند امروز نیز تمامی مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم شهرستان درگز و بخش نوخندان و نیز مدارس ابتدایی در شهر جدید گلبهار مشهد را به تعطیلی کشاند.

رییس اداره پیش بینی سازما هواشناسی خراسان رضوی در همین راستا با بیان اینکه بارشهای خفیف برف تا اواسط هفته ادامه دارد بیان کرد: بر اساس نقشه و ها و مدل های هواشناسی طی ۴۸ ساعت اینده عبور تناوبی امواج ناپایدارجوی از روی استان خراسان رضوی باعث وقوع بارش هایی پراکنده به ویژه در نیمه شمالی استان خواهد شد.

یحیی قائنی بیان داشت: پدیده مهم دیگر طی این مدت تشکیل مه در برخی نقاط استان و کاهش شعاع دید است.

وی برای نواحی شمالی، مرکزی و جنوبی استان آسمانی نیمه ابری تا ابری و مه آلود همراه با بارش برف و باد و در برخی نقاط با وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی کرد.

وی افزود: در ۴۸ساعت گذشته «کوه سرخ» با حداقل دمای منفی ۱۰ درجه سلسیوس سردترین و «مه ولات» با حداکثر دمای ۹ درجه سلسیوس گرمترین شهرهای استان خراسان رضوی گزارش شدند.

وی ادامه داد: طی این مدت حداقل و حداکثر دمای مشهدبین منفی ۳ درجه تا ۴ درجه سلسیوس در نوسان بوده که پیش بینی می شود فردا ۳ درجه گرمتر و به ۷ درجه سلسیوس بالای صفر برسد.

قائنی گفت: در طی ۴۸ ساعت گذشته بیشترین میزان بارندگی از ایستگاه هواشناسی تربت جام به مقدار ۲ و یک دهم میلیمتر و بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی بردسکن و به میزان ۳۶ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.