اجرای پروژه مميزی شهرداری گلپايگان در سال ۹۴ فعال خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بخشی در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان كه پيش از ظهر امروز در محل شهرداری گلپايگان صورت گرفت، با بيان برنامه های شهرداری گلپايگان در ايام دهه مبارك فجر، نوروز و بودجه سال ۹۴ شهرداری اظهار داشت: با توجه به اينكه در نظر داشتيم كليه پروژه های عمرانی مربوط به سال جاری را دهه مبارك فجر به بهره برداري برسانيم، متأسفانه اين كار عملي نشد و اميد است طی پايان سال يا سه ماهه اول سال آينده پروژه های مذكور شامل؛ فاز ۱ بلوار امام رضا (ع)، پل سوم (شورا)،ميدان پيامبر اعظم (ص) (ورودي شهرك الوند) و بلوار نهج البلاغه (بلوار كوچري) ،پايگاه چند منظوره مديريت بحران، موزه شهدا و بلوار صنعت كه با اعتباري بالغ بر ۱۱ ميليارد تومان هزينه شده به بهره برداری برسد.

وی افزود: برنامه های در نظر گرفته شده طی دهه فجر مربوط به شهرداری گلپايگان شروع به كار ناحيه ۲ شهرداري در شهرك الوند، بهره برداري از اداره پارك ها و فضاي سبز شهرداري، ايستگاه دوچرخه سواري در ضلع شمالي پارك شهر كه براي اولين بار در راستاي ترويج فرهنگ استفاده از وسايط نقليه غيرموتوري و كاهش آلودگي محيط زيست با اعتباري بالغ بر ۵۰۰ ميليون ريال به بهره برداري ميرسد و همچنين دو شب موسيقي با هنرمندي گروه هنري صبا در تالار انديشه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار ميشود.

شهردار گلپايگان به برنامه ريزي هاي انجام گرفته در راستاي ايجاد فضاي سبز و دل انگيز در ايام نوروز اشاره كرد و افزود: در اين راستا آذين بندي و چراغاني و گل آرايي ميادين اصلي شهر، بلوار آيت الله محمودي و توجه به فضاي سبز شهري در برنامه كاري شهرداري خواهد بود.

بخشي به اجراي جشنواره هفت سين نوروزي و نمايشگاه پوستر كاريكاتورهاي شهروندي در سالن اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان و فعال تر كردن بازارچه صنايع دستي، هنر و سوغات در پارك جنگلي با همكاري اداره ميراث فرهنگي، استقرار توزيع بسته هاي نوروزي و روز طبيعت و فرهنگي در ميادين ورودي شهر اشاره كرد و بيان داشت: در روز جمعه ۲۲ اسفند ماه كه از سوي شوراي فرهنگ عمومي و شوراي اسلامي شهر به «روز شهر پاك» نامگذاري شده با همكاري گروه هاي مردم نهاد نظافت عمومي در سطح شهر انجام خواهد شد.

شهردار گلپايگان به برگزاري جشنواره جمع آوري سبزه هاي نوروزي در مسير جاده كوچري اشاره كرد و بيان داشت: در روز ۱۵ اسفند نيز به مناسبت روز درختكاري اهداي درخت و گلدان در سطح شهر انجام خواهد گرفت و همچنين نمايشگاه گل و گياه در پارك هفده تن برگزار مي شود و از نظرات مردم در راستاي اجراي نمادهاي شهري استفاده خواهد شد.

وي به بودجه سال ۹۳ و ۹۴ شهرداري اشاره كرد و اظهار داشت: شهرداري گلپايگان به منظور تحقق بودجه ۱۵۰ ميليارد ريالي سال ۹۳ تاكنون ۱۲۰ ميليارد ريال وصولي داشته و ۱۰۰ درصد پروژه هاي درنظر گرفته شده را محقق كرده است و سعي و تلاش داريم در پايان سال ۹۳ بودجه كامل تحقق يابد.

بخشي افزود: با توجه به سياست شهرداري بر اتمام پروژه هاي نيمه تمام در سال ۹۴ تلاش خواهد شد بيشتر در بودجه ها مديريت هزينه ها را داشته باشيم، با توجه به اينكه امسال موفق به كسب درآمد مضاعف نسبت به بودجه پيشنهادي سال ۹۳ شديم براي سال ۹۴ لايحه بودجه ۲۰۰ ميليارد ريالي را بر اساس بخش نامه و اجراي ماده ۶۷ قانون شهرداري ها تنظيم شده است ۶۰ درصد مربوط به حوزه عمراني و ۴۰ درصد در حوزه جاري است به شوراي اسلامي شهر تقديم شد.

شهردار گلپايگان با اشاره به گوشه هايي از پروژه هاي سال آينده به اجراي پروژه مميزي شهري ((GIS در حوزه درآمدزايي و مديريت شهري شهرداري گلپايگان به منظور جلوگيري و كاهش تخلفات در حوزه ساخت و ساز خواهد بود، تصريح كرد: در سال ۹۴ طرح جامع شهر گلپايگان به منظور بكارگيري راهبرد شهرداري گلپايگان براي يك افق ۱۰ تا ۱۵ ساله بر اساس طرح جامع شهر گلپايگان د اشته باشيم.

بخشي به اجراي فاز ۲ بلوار امام رضا (ع)- تعريض خيابان شهيد مطهري- ساخت پل چهارم مقابل ورودي مسكن مهر- احداث ميدان مقابل اداره راهور گلپايگان- ادامه نهضت پياده روسازي در؛بازار- خيابان سيد جمال و نصب و راه اندازي پايش تصويري با دوربين هاي مدار بسته به منظور نظارت بر مديريت و ايمني شهري- خريد يك دستگاه خودروي آتش نشاني مجهز- جداسازي آب فضاي سبز از آب شرب كه تاكنون ۹۰ درصد انجام گرفته- ايجاد زيرساخت هاي تفريحي و سرگرمي در پارك ها براي جوانان - شروع عمليات كارخانه بازيافت با اعتباري بالغ بر ۵۰۰ ميليون تومان (سهم شهرداري گلپايگان) - احداث موزه مردم شناسي در محل حمام قديمي رباط آحسين - خريد بيل مكانيكي مربوط به پروژه هاي سال ۹۴ اشاره كرد و بيان داشت: ساختمان ناحيه ۲ شهرداري گلپايگان كه هم اكنون به صورت اجاره اي است در سال آينده احداث و فاز يك ساختمان مركزي شهرداري در محل پارك خودرويي (منبع آب) با توجه كمبود فضاي اداري در ساختمان فعلي شهرداري اقدام خواهد شد.