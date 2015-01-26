یخ اختلافات هسته ای هند-آمریکا با امضای اوباما-مودی آب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «باراک اوباما» رئیس‌ جمهور آمریکا و «نارندرا مودی» نخست‌‌ وزیر هند، در جریان دیدارهای خود در دهلی نو بر سر همکاری‌ های بیشتر دو کشور در زمینه استفاده‌ صلح‌ آمیز از انرژی هسته‌ ای به توافق رسیدند.

موافقت‌ نامه‌ای که میان طرفین به امضا رسید، یخی را که چندین سال میان دو کشور بر سر این مسئله حاکم بود، آب کرده است. اوباما امضای این موافقت‌ نامه را یک موفقیت و گامی بزرگ در راه گسترش همکاری‌ های دوجانبه ارزیابی کرد.

هند و ایالات متحده در سال ۲۰۰۸ میلادی موافقت‌نامه‌ای با این هدف امضا رسانده بودند که انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌جویانه در دسترس شبه‌جزیره هند قرار گیرد.

اوباما که برای دومین بار در طی دوران ریاست‌ جمهوری‌ خود از هند دیدار می‌کند، تا فردا سه‌ شنبه در این کشور خواهد ماند. او نخستین رئیس‌جمهور ایالات متحده است که برای دومین بار راهی هند می‌شود.