به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم که در مجتمع فرهنگی امامزاده سید علی(ع) استان قم برگزار شد، با اشاره به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: قم خاستگاه انقلاب اسلامی ایران بود؛ یکی از برکات بزرگ این شهر حرم ائمه و اهل بیت(ع) است.
وی ادامه داد: عدهای به دنبال این هستند که گذشته را به فراموشی بسپاریم، اما اگر کسی گذشتهاش را فراموش کند در آینده نمیتواند افتخارات بیافریند.
نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امورخیریه اضافه کرد: یکی از مهمترین افتخارات، اصل انقلاب اسلامی است و اگر رژپم منحوس پهلوی در ایران باقی مانده بود در هیچ نقطهای از این کشور عزاداری امام حسین(ع) برپا نمیشد، در حالی که امروزه به برکت انقلاب در سراسر ایران اقامه عزای امام حسین(ع) برپا میشود.
حجت الاسلام محمدی گفت: اربعین امسال بزرگترین تجمع بشریت بود که از گروههای مختلف آمدند و افتخار عالم اسلام بود که با حضور میلیونی زائران خیلی از معادلات سیاسی دنیا به هم خورد.
وی با اشاره به اینکه حکومت پهلوی برای ملت ایران ذلت و خواری را به ارمغان آورد، ادامه داد: عدهای با تولید فیلم و درج مطالبی در روزنامهها و نشریات مختلف به دنبال این هستند حکومت ننگین پهلوی را در افکار مردم زیبا جلوه دهند و اینگونه کارها خیانت به انقلاب اسلامی ایران و مردم است.
نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امورخیریه ابراز کرد: در سایه اسلام و مکتب اهل بیت(ع) است که ایران امروز موفقیتها را پشت سر هم کسب میکند اگرچه سختیها و مشکلاتی هم وجود دارد، اما اگر به ظرفیت و توانمندی داخل توجه کنیم و به خدا توکل کنیم مشکلات هم حل خواهند شد.
حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه امروزه مقام معظم رهبری توجه و تاکید فراوانی به موقوفات و فرهنگ وقف دارند، عنوان کرد: یکی از افتخارات انقلاب اسلامی و اقدامات بزرگ امام خمینی(ره) احیای مجدد وقف بود که اگر انقلاب اسلامی نبود آثاری از امام زادگان و وقف باقی نمیماند.
یکی از الزامات تحول در مدیریت وقف جابجایی مدیران وقف است
وی اضافه کرد: اداره اوقاف در سطح کشور با برنامه پیش میرود در سه مورد وقف، قرآن و امام زادگان برنامه ریزی انجام دادهایم، این برنامه به صورت فصلی ماه به ماه پیگیری میشود.
نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: طی یک برنامه ریزی طرح امینانه نیات واقفین قرائت و بیش از ۵۰۰ هزار وقف نامه در سامانه هوشمند سازمان اوقاف ثبت شده است.
حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه قوانین مربوط به درآمد و هدایا و نذورات امام زادگان نیز به همه استانها ابلاغ شده است، گفت: برنامههایی برای برگزاری کلاسهای تبلیغی توسط روحانیان در امامزادگان طراحی شده است.
وی ادامه داد: یکی از الزامات تحول در مدیریت وقف جابه جایی مدیران وقف است، امروز در اداره اوقاف استان قم نیز به دنبال همین هدف هستیم.
نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه قم به عنوان یک الگو برای شهرهای دیگر شناخته میشود و کارهایی که در این استان انجام میشود باید در شأن آن باشد، گفت: سازمان اوقاف در سطح کشور اداره اثرگذار، اثربخش و پویا تبدیل شده اما با نقطه مطلوب فاصله دارد.
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