به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، احمد زماني در جمع خبرنگاران گفت: اسقاط خودروهاي فرسوده اقدامي خدماتي است نه توليدي و به همين دليل سازمان حفاظت محيط زيست با واقع شدن شهرك اسقاط در كيلومتر 40 جاده تهران ـ قم و نزديكي شهرك صنعتي شمس‌ آباد موافقت كرده است.

وي با اشاره به وضعيت نامطلوب اسقاط خودرو در اسلام‌شهر گفت: براساس برنامه‌ريزي صورت گرفته امسال 200 هزار خودروي فرسوده در شهرك اسقاط ، بازيافت خواهد شد كه با نظارت نيروي انتظامي امكان بازگشت قطعات فرسوده به چرخه توليد وجود نخواهد داشت.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي تهران، ظرفيت شهرك اسقاط را سالانه 400 هزار خودروذكرو تصريح كرد: ايجاد واحدهايي با ظرفيت اسقاط 25 هزار خودرو در اين شهرك پيش‌بيني شده كه تاكنون يك شركت خارجي و چهار شركت داخلي متقاضي حضور در اين واحدها بوده‌اند.

وي با اشاره به وجود صنايع تبديلي نظير ريخته‌گري، شيشه‌سازي و لاستيك‌سازي در شهرك صنعتي شمس‌آباد خاطر نشان كرد: با توجه به عبور خط راه‌آهن از وسط شهرك اسقاط ، امكان حمل و نقل آهن قراضه‌ها به واحدهاي فولادسازي فراهم است.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي تهران با اشاره به اينكه شهرك اسقاط خودرو واقع در شهرك صنعتي شمس آباد و آماده اسقاط خودروهاي فرسوده است، تصريح كرد: براي شروع فعاليت اين شهرك فقط منتظر استقرار نيروي انتظامي و ساير تشريفات اداري هستيم و بايد بگويم بزودي شهرك تخصصي اسقاط خودرو با پيش بيني اسقاط سالانه 400 هزار خودرو به بهره برداري مي رسد.

وي سرمايه لازم براي اسقاط 100 هزار خودرو فرسوده از سوي يك پيمانكار خصوصي را بين سه تا پنج ميليارد تومان اعلام كرد.

زماني گفت: در راستاي رعايت اصول ايمني و زيست محيطي هيچ يك از قطعات خودروهاي فرسوده اسقاط شده امكان خروج از اين شهرك صنعتي را ندارند.

وي در ادامه ايجاد شهركهاي صنعتي را به منظور جلوگيري از پراكندگي واحدهاي صنعتي، استفاده بهينه از امكانات زير بنايي، صرفه جويي در هزينه هاي اجرايي و استفاده از مزيت هاي هم مكاني اين واحدها دانست كه به دليل وضع خاص تهران ( تراكم جمعيت و مشكلات زيست محيطي ) اين موضوع از اهميت بيشتري برخوردار است.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي تهران افزود: طبق مصوبه هيات دولت شركت شهركهاي صنعتي تهران وظيفه آماده سازي 22 هزار هكتار زمين و ايجاد 17 پلاك صنعتي داشت كه به مرور صنايع به اين شهرك ها انتقال يابند.

وي با اشاره به اينكه هم اكنون 6500 واحد صنعتي در شهركهاي صنعتي مستقر و يا در حال استقرار هستند، تصريح كرد: نزديك به يك هزار و 900 واحد فعال صنعتي با اشتغال زايي مستقيم 33 هزار نفر در شهركهاي صنعتي تهران مشغول كار هستند.

زماني با اشاره به اينكه هم اكنون واگذاري زمين در 10 شهرك صنعتي استان تهران صورت مي گيرد، خاطر نشان: ما براي ايجاد 19 شهرك صنعتي مصوبه داريم كه مطالعات طراحي چهار شهرك صنعتي شهريار، نظراباد 2 ساوجبلاغ، كارگاهي خاوران و دماوند 2 طي سالجاري به پايان رسيده است.

به گفته وي، درصورت انتقال يك واحد صنعتي به شهرك صنعتي واحد مربوطه از معافيت پنج ساله مالياتي و تغيير كاربري زمين خود در تهران به كاربري اداري، تجاري يا مسكوني بهره مند خواهد شد.