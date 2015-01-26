به گزارش خبرنگار مهر، حمید انصاری، رئیس موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) به همراه جمعی از مدیران این موسسه صبح امروز در نشستی خبری به تشریح برنامه‌های مرتبط با برگزاری همایش بزرگداشت مرحومه خدیجه سقفی همسر بزرگوار امام راحل پرداختند.

انصاری در ابتدای این نشست با اشاره به سی‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد حتی خوشبینانه‌ترین تحلیل گران هم انتظار نداشتند که انقلاب اسلامی مستقل از ضرب و شتم بتواند تداوم حیات داشته باشد و به همین خاطر انواع توطئه‌ها را پس از آنچه متوجه اشتباه در برداشت خود شدند، بر علیه انقلاب به کار گرفتند. ابتدا موضوع تجزیه ایران را مطرح کردند و پس از آن به سراغ تجهیز بازماندگان رژیم سابق در مرزهای غربی رفتند و بعدش هم نوبت به ترورها و ماجرای جنگ تحمیلی شد که هشت سال مردم را گرفتار یک جنگ همه جانبه کرد. با این حال با جانبازی فرزندان همین ملت بود که این مشکلات پشت سر گذاشته شد.

وی ادامه داد: امروزه ایران با اقتدار روزافزونی روبرو است و قدرت‌‌های دنیا دیگر به جای شکست ما به دنبال جلوگیری از پیشرفت‌های ما هستند. این موفقیت‌ها قبل از هر چیز مدیون الفاط خداوند و بعد از آن طراحی شگفت انقلاب توسط معمار کبیر آن است.

رئیس موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) در ادامه با اشاره به اینکه نباید در بررسی انقلاب تنها به شخصیت امام خمینی(ره) متمرکز شویم، گفت: موفقیت امام راحل مدیون فراهم شدن زمینه‌هایی مانند همراهی مردم ایران و فداکاری اصحاب و یارانشان و شرایط دشوار زندگی در رژیم سابق است. همکاری و همیاری آنانی که در مقابل استبداد ایستادند و مسیر را برای سراسری شدن نهضت هموار کردند که یکی از مهمترین آنها همسر مکرمه امام راحل مرحومه خدیجه سقفی است.

انصاری ادامه داد: روحیات ایشان به شکلی بود که در طول حیاتشان هرگز اجازه نمی‌داد درباره شخص‌شان کلامی به زبان آورده شود و متاسفانه واقعه تلخ رحلتشان نیز در اول فروردین سال ۸۸ رخ داد که کشور در فضای ملتهب انتخابات به سر می‌برد و در چنین فضایی حق مطلب در مورد ایشان ادا نشد.

انصاری افزود: دو دفترچه از دست‌نویس از خاطرات مرحومه سقفی موجود است اما ایشان هیچگاه اجازه انتشار آنها را به ما ندادند دوست نداشتند در مسیر بازگویی زندگیشان از رنج‌هایی سخن گفته شود که ترحمی را برانگیزد.

رئیس موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) با اشاره به برنامه‌ریزی این موسسه از یک سال پیش برای برگزاری همایشی به منظور معرفی زوایای پنهان شخصیت مرحومه سقفی گفت: در فروردین‌ماه سال آینده همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا که مصادف با ایام میلاد امام راحل نیز است همایشی به این منظور برگزار خواهد شد و در سایه آن از مجموعه‌ای از آثاری که زوایای زندگی ایشان را نیز معرفی می‌کند رونمایی خواهیم کرد.

به اعتقاد من مرحومه سقفی مانند امام راحل دین خودش را به اسلام و انقلاب ادا کرده و نیازی به تجلیل ندارد اما ما و نسل جوان ما در وضعیتی که در حال تجدید پایه‌های تمدن اسلامی است و ترسیم سبک زندگی متناسب با چنین فضایی با معرفی هنجارها و ارزش‌های غنی را می‌طلبد. در این راه ارائه الگوهای موفق که در متن خود حیاط اجتماعی و فرهنگی ایران اسلامی را به اثبات برساند باید در دستور کار قرار بگیرد و زندگی مرحومه سقفی می‌تواند الگوی مناسبی در این راستا باشد.

به گفته انصاری مرحومه سقفی از بیتی شریف و دارای مکنت به زندگی ساده و صمیمی امام(ره) وارد می‌شود که خود ماجرای این انتقال بسیار آموزنده است. پس از آن نیز زمانی که امام راحل دست به انقلاب و نهضت می‌زنند بیت ایشان کانون پیوند میان انقلابیون می‌شود که در فراهم سازی شرایط مناسب برای این کار همسر امام راحل نقشی تعیین‌کننده داشته‌اند.

وی همچنین گفت: زندگی در فضای تبعید، اقامت در نوفل لوشاتو و در ادامه بازگشت به ایران و روزهای پرمخاطره ابتدای انقلاب یکی دیگر از عرصه‌هایی است که مدیریت مرحومه سقفی را نشان می‌دهد. ایشان در طول انقلاب اسلامی و حیاط امام راحل فضای بیت را طوری اداره می‌کرد که حساسیت‌های رهبری به داخل خانه منتقل نشود و شرایطی آرام برای امام راحل فراهم شود. در کنار این مسایل ایشان در کنار صبر و بردباری نیز کم‌نظیر بودند که نمونه‌اش تحمل مرگ جان‌خراش ۱۰ نفر از عزیزانشان در طول حیاتشان است. با این حال اینکه ایشان چگونه در کنار این مسائل کانون این بیت را گرم و صمیمی نگه داشت و اجازه نداد غبار غم پدید آید برای ما حائز اهمیت است.

انصاری همچنین با اشاره به مکاتبات متعدد مرحومه سقفی در ایام اقامت در خارج از کشور با فرزندانشان در ایران گفت: متن این نامه‌ها که از طریق اسناد ساواک به دست ما رسیده نشان می‌دهد که در هیچ کجای آنها ایشان شکوه و گلایه نمی‌کنند و طوری نامه‌نگاری می‌کند که انگار در کمال خوشبختی و در مکانی کاملا مناسب زندگی می‌کند با این وجود ایشان در زمان حیاطشان در کنار تمامی محدودیت‌هایی که برای فعالیت زنان در رژيم ساواک وجود داشت زبان فرانسه را می‌آموزند و با جنبه‌هایی از هنر نیز آشنایی حرفه‌ای پیدا می‌کنند و در کنار آن ۱۶ سال نیز در محفل حضرت امام به صورت رسمی منطق و ادبیات عرب و معارف را می‌آموزند.

وی در پایان سخنانش از همکاری نهادهایی مانند معاونت زنان ریاست‌جمهوری، شهرداری تهران و صداوسیما در برگزاری این همایش که به گفته وی ۲۰ فروردین‌ماه آینده در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود تشکر کرد.

در ادامه این نشست خبری داستانی معاون پژوهشی موسسه تنظیم و نشر نیز با اشاره به ایجاد یک شورای علمی برای برگزاری این همایش در یک سال گذشته گفت: مجموعه دست نوشته‌ها، نامه‌ها و خاطرات برجا مانده از مرحومه سقفی در اختیار برادر بزرگتر ایشان قرار گرفته و زندگینامه ایشان توسط وی تدوین شده است که در قالب کتابی با عنوان بانوی انقلاب، خدیجه دیگر در ۸۰۰ صفحه منتشر خواهد شد. همچنین زندگینامه توصیفی بانوی انقلاب نیز براساس خاطرات و اسناد بر جای مانده به قلم سیدعلی قادری در دو جلد ۵۵۰ صفحه‌ای در دست انتشار قرار دارد. کتابی نیز شامل خاطرات ۸۰ نفر از همراهان، آشنایان و بستگان مرحومه سقفی نیز به مناسبت این همایش در دست تولید است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از داوری ۴۰ مقاله به منظور انتشار یک مجموعه مقالات درباره شخصیت مرحومه سقفی خبر داد و افزود: ویژه‌نامه‌ای ممتاز درباره نظرات روحانیون و مراجع در وصف شخصیت مرحومه سقفی نیز در روز همایش منتشر خواهد شد.

اصغریان مدیرعامل موسسه عروج نیز در این نشست خبری از تولید مستندی که به زندگینامه بانو سقفی می‌پردازد و با کارگردانی مصطفی رزاق‌کریمی به همکاری سازمان سینمایی کشور و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در دست تهیه است خبر داد.

وی همچنین از برپایی نمایشگاهی از آثار مکتوب مرحومه سقفی شامل خاطرات، دست‌نوشته‌ها و اشعار وی در حاشیه این همایش خبر داد.