شوراي اقتصاد فردا ساز و كار افزايش قيمت آرد را بررسي مي كند

يك مقام آگاه در سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت و گوبا خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با اعلام خبر فوق گفت: بررسي افزايش نرخ آرد به تناسب محدوده زماني اجراي افزايش نرخ نان به درخواست وزارت بازرگاني در دستور جلسه فردا سه شنبه شوراي اقتصاد قرار گرفته است.

وي با اعلام اين كه 15 درخواست دستگاه هاي اجرايي در دستور كار جلسه فردا سه شنبه شوراي اقتصاد در رياست جمهوري قرار دارد، افزود: درخواست وزارت صنايع و معادن در خصوص برنامه توليد فولاد در برنامه چهارم توسعه نيز در اين جلسه بررسي خواهد شد.

اين مقام آگاه خاطرنشان كرد: بررسي درخواست هاي ديگر وزارت بازرگاني از جمله در خصوص تعيين قيمت انواع تراكتور و كمباين براي سال 1384، جبران ضرر و زيان كارخانجات بابت خريد دانه روغني كلزا و تعيين تعرفه صدور كارت شناسايي ملي در دستور جلسه فرداي شوراي اقتصاد نيز قرار دارد.

وي همچنين با اشاره به بررسي درخواست وزارت جهاد كشاورزي در خصوص تعيين قيمت فروش و يارانه نهاده هاي كشاورزي در جلسه فرداي شوراي اقتصاد گفت: در اين جلسه چهار درخواست وزارت نيرو و سه درخواست وزارت راه و ترابري نيز مطرح و بررسي خواهد شد.

وي تاكيد كرد درخواست وزارت بازرگاني احتمالا مربوط به زمان دولت گذشته است.