به گزارش خبرنگار مهر، میبد از شهرهای بسیار قدیمی و کهن است که برخی قدمت آن را به دوران حضرت سلیمان نسبت می دهند و یافته های پرقدمت تاریخی نیز بر این ادعا صحه می گذارد.

سفال و سرامیک نیز از آنجا که جزو نخستین ساخته های دست بشر به شمار می روند، همچون خود شهر، قدمتی طولانی دارند و هنرمندان سفالگر میبدی این هنر را نسل به نسل و سینه به سینه منتقل کرده اند و امروز سفال و سرامیک میبد، به یک برند در دنیای گردشگری تبدیل شده است.

در کشور ایران اکنون میبد یزد و لاله جین همدان، دارای بهترین هنرمندان، کارگاه های و ساخته های سفالین هستند و گرچه ممکن است گردشگران خارجی مانند ایرانی ها میل به سنت و زندگی سنتی نداشته باشند، اما برای ظروف سفالی ساخته دست هنرمندان این دیار ذوق و شوقی سرشار دارند.

سفال و سرامیک میبد در طول چند دهه به انزوا رفته بود اما با بررسی بازار، ارائه آموزش، ایجاد تنوع در طرح و رنگ، بهبود کیفیت لعاب و بسیاری موارد دیگر، اکنون این هنر از انزوا خارج شده است سفال و سرامیک میبد در طول چند دهه به انزوا رفته بود اما با بررسی بازار، ارائه آموزش، ایجاد تنوع در طرح و رنگ، بهبود کیفیت لعاب و بسیاری موارد دیگر، اکنون این هنر از انزوا خارج شده و حداقل در یزد می توان در گوشه گوشه هتل ها و رستورانها و ... و حتی ادارات اثری از سفالگران هنرمند میبد یافت.

ظروف سفالی میبد در گذشته تنها در چند رنگ و طرح خلاصه می شدند و بسیاری از این طرح ها برای مردم جذابیت نداشت و تکراری شدن آنها سبب شده بود رونق بازار سفالگری میبد به تدریج از بین برود اما با ایجاد تحولی در چند سال اخیر، به نظر می رسد هنرمندان این رشته پا گرفته اند و دوباره رونق به کسب و کار آنها بازگشته است.

یکی از هنرمندان میبدی در مورد تولید ظروف سفالی به خبرنگار مهر گفت: در گذشته تعداد طرح های ظروف سفالی به سه یا چهار طرح محدود می شد اما اکنون بیش از ۳۰ طرح در ظروف سفالی میبد استفاده می شود که این طرح ها با توجه به خلاقیت هنرمندان هر روز افزایش می یابد.

رونق به تدریج در حال بازگشت به هنر بومی سفالگری میبد است

علیرضا ترابی عنوان کرد: بسیاری از کارگاه های سفالگری در طول دو دهه گذشته تعطیل شدند اما مدتی است که رونق به تدریج در حال بازگشت به این صنایع دستی بومی شهرستان میبد است.

وی با بیان اینکه کار هنرمندان این عرصه دیگر به ظرف و کوزه و گلدان محدود نیست، خاطرنشان کرد: بسیاری از همکاران ما با استفاده از دوره های آموزشی اکنون در زمینه سفال برجسته، تابلو و اقلام تزئیناتی فعالیت می کنند که بازار خوبی نیز دارد.

ترابی ادامه داد: بازار داخل استان خوب است و اکنون بسیاری از هتل های سنتی یزد و حتی رستورانهای معمولی و امروزی از ظروف سفالی استفاده می کنند و بخشی از خریداران محصولات ما را این افراد تشکیل می دهند.

وی عنوان کرد: ادارات نیز نسبت به خرید سفال میبد در مقطعی رغبت نشان دادند اما اکنون به نظر می رسد رغبت آنها بیشتر به سمت ظروف کریستالی خارجی رفته است.

ترابی در مورد بازار خرید گردشگران نیز عنوان کرد: در میبد حضور گردشگران هم گردشگران داخلی و هم گردشگران خارجی بسیار خوب است و نسبت به کار ذوق و علاقه نشان می دهند اما خرید توسط آنها به دلیل سختی در حمل و نقل، با احتیاط بیشتری انجام می شود.

این مشکل را نه تنها گردشگران بلکه تولیدکنندگان ظروف سفالی نیز به خوبی دریافته اند و می دانند یکی از عللی که گردشگران کمتر اقدام به خرید ظروف سفالی می کنند، ‌ سختی حمل و نقل و نبود بسته بندی های محکم و شیک است.

بسته بندی ظروف سفالی توجه خریداران به ویژه گردشگران خارجی را جلب نمی کند

گرچه برخی از کارگاه های تولیدی اقدام به تهیه کارتن هایی برای بسته بندی برخی از ظروف کرده اند اما این کارتن ها استحکام لازم و زیبایی مدنظر خریداران را ندارند.

شاید گذری یک ساعته در میان فروشگاه های سفال و سرامیک میبد که همه در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، درک این مطلب را ساده تر کند.

آمار ظروفی که انتخاب می شوند اما در مرحله بسته بندی، خریدار منصرف می شود، کم نیست و به گفته خود تولیدکنندگان، اصلی ترین عامل نداشتن بسته بندی استاندارد است.

زیباترین ظروفی که به دست هنرمندان میبدی ساخته می شود پس از اینکه می توانند نظر گردشگران و خریداران را جلب کنند، در مرحله آخر عودت داده می شوند زیرا از دیدگاه بسیاری از خریداران، کارتن های پفک و موز و چیپس برای حمل این ظروف مناسب نیست زیباترین ظروفی که به دست هنرمندان میبدی ساخته می شود پس از اینکه می توانند نظر گردشگران و خریداران را جلب کنند، در مرحله آخر عودت داده می شوند زیرا از دیدگاه بسیاری از خریداران، کارتن های پفک و موز و چیپس برای حمل این ظروف مناسب نیست.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد در این زمینه اظهار داشت: برنامه های خوبی برای رفع این مشکل داریم اما تولید کارتن به نحوی که مدنظر برخی خریداران و گردشگران است، برای تولیدکننده هزینه دارد و این هزینه به ناچار روی ظروف کشیده می شود.

محمدرضا دهقان عنوان کرد: با نشست های مختلفی که با فعالان سفال و سرامیک برگزار کرده ایم، راهکارهای بسیاری برای رونق هرچه بیشتر سفال و سرامیک میبد پیشنهاد شده که امیدواریم بتوانیم آنها را به تدریج اجرایی کنیم.

وی تصریح کرد: به طور قطع بسته بندی مناسب می تواند رغبت بیشتری در خریداران به ویژه گردشگران خارجی ایجاد کند و به بازار سفال میبد رونق بیشتری ببخشد.

وعده مسئولان برای ایجاد رونق بیشتری در صنایع دستی میبد

دهقان تاکید کرد: البته شرایط بسته بندی اکنون از گذشته بسیار بهتر شده اما تا رسیدن به مرحله مطلوب فاصله بسیار است.

وی، ساماندهی شهرک صنایع دستی میبد را نیز در رونق بخشیدن به کارگاه های سفال میبد بسیار تاثیرگذار دانست و گفت: در آینده ای نزدیک شاهد رونق بیش از پیش هنر سفالگری در شهرستان میبد خواهیم بود.

به نظر می رسد اکنون که مردم نسبت به دو دهه گذشته، علاقمندی بیشتری به ظروف سنتی نشان می دهند، اگر ساز و کارهای رونق صنایع دستی فراهم شود، می توان صنایع دستی را در جای جای استان یزد و دیگر استانهای کشور تقویت کرد و علاوه بر ایجاد اشتغال برای جوانان هنرمند و خوش ذوق هر شهر، هنر و اندیشه گذشتگان را نیز حفظ کرد.