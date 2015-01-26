کاهش ۲۵ درصدی تصادفات رانندگی آذربایجان شرقی در سالجاری

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب آبراهه ظهر دوشنبه در هشتمین جلسه شورای ترافیک استان از کاهش ۲۵ درصدی تصادفات و سوانح رانندگی درون شهری در تبریز خبر داد و گفت: تعداد فوتی های ناشی از تصادفات رانندگی درون شهری در سال گذشته یکصد نفر بود.

وی در همین راستا اظهار داشت: تعداد فوتی های امسال ناشی از حوادث و سوانح رانندگی در تبریز ۷۲ نفر بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۵ درصد کاهش را به همراه داشته است.

معاون عملیات پلیس راهور استان در ادامه سخنان خود ابراز داشت: تعداد فوتی های ناشی از حوادث رانندگی در سال ۹۳ در شهرستان مراغه، هشت نفر، در اهر، دو نفر و در هشترود یک نفر افزایش پیدا کرده است.

آبراهه تصریح کرد: ۵۱ درصد فوتی های ناشی از سوانح رانندگی در سال ۹۲، عابر پیاده، ۳۱ درصد موتورسوار، ۱۲ درصد سرنشین وسائط نقلیه و شش درصد مربوط به سایر موارد بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تعداد تصادفات و سوانح رانندگی منجر به فوت شهرستان تبریز در سال ۹۲ نیز اشاره کرد و افزود: در این سوانح ۱۱ نفر در اتوبان پاسداران، هفت نفر در میدان آذربایجان، شش نفر در دیزل آباد، دو نفر در مسیر ایل گلی، دو نفر در نزدیکی تقاطع هتل مرمر جان خود را از دست داده اند.

معاون عملیات پلیس راهور استان در بخش پایانی سخنان خود ابراز داشت: در سال ۹۴، تعداد دوربین های الکترونیکی در جهت کاهش تصادفات و سوانح رانندگی درون شهری افزایش می یابد.