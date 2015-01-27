فیلم/ ماجرای مردی که از یک قتل جنجالی تبرئه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «خداحافظی طولانی» نوشته اصغر عبدالهی و کارگردانی فرزاد موتمن در سی وسومین جشنواره فیلم فجر در بخش سودای سیمرغ و «هنر و تجربه» حضور دارد.
«خداحافظی طولانی» عاشقانهای در فضای کارگری و صنعتی است و قصه مردی را روایت میکند که از اتهام یک قتل جنجالی تبرئه شده، ولی جامعه و اطرافیانش هنوز به عنوان مجرم نگاهش میکنند. مرد که درگیر یک رابطه عاطفیست، برای تداوم عشق و زندگی باید بر این بحران غلبه کند.
سعید آقاخانی، ساره بیات، میترا حجار و نادر فلاح بازیگران اصلی این فیلم هستند.
در «خداحافظی طولانی» سعید آقاخانی که بیشتر به عنوان بازیگر و کارگردان سریال های طنز تلویزیونی شناخته می شود در این فیلم نقشی جدی را بر عهده دارد.
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