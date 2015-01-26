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۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۱۴

ايران عضو موافقتنامه مديريت پروژه‌هاي هواپيمايي خاورمیانه شد

ايران عضو موافقتنامه مديريت پروژه‌هاي هواپيمايي خاورمیانه شد

معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري گفت: ايران به عنوان عضو گروه بررسي موافقتنامه خدمات مديريت پروژه هاي هواپيمايي منطقه خاورميانه انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خداكرمي اظهارداشت: در اجلاس كميته راهبري برنامه ارتقا خدمات ناوبري منطقه خاورميانه كه از ۳۰ دي تا ۲ بهمن ماه ۹۳ در دبي برگزار شد، نمايندگان كشورهاي منطقه خاورميانه و همچنين سازمان هاي بين المللي هواپيمايي از جمله ياتا (سازمان شركت هاي هواپيمايي)، كانسو (سازمان ارائه دهندگان خدمات ناوبري) و شركت هاي بوئينگ و ايرباس حضور داشتند.

وي افزود: در اين اجلاس ايران به همراه كشورهاي مصر، عربستان سعودي، عمان، كويت، بحرين و امارات به عنوان اعضا گروه بررسي موافقت نامه خدمات مديريت پروژه هاي هواپيمايي انتخاب شد.

خداكرمي يادآورشد: برنامه ارتقا پروژه هاي ناوبري هوايي منطقه خاورميانه (MAEP) با حضور ۱۵ كشور عضو در حال شكل گيري است كه با نهايي شدن متون موافقت نامه در اواخر فروردين ۹۴ براي بررسي نهايي و امضا توسط سازمان هاي هواپيمايي كشوري منطقه ارائه خواهد شد.

معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري، افزايش حداكثري قابليت مديريت ترافيك هوايي منطقه از طريق مديريت پروژه ها و تعيين جدول زماني، ارتقا بهره وري و افزايش ظرفيت براي گنجايش ترافيك هوايي به صورت ايمن و هچنين حمايت از اجراي هماهنگ پروژه هاي ناوبري هوايي با حضور كشورهاي منطقه در راستاي استراتژي ناوبري جهاني را از جمله اهداف برنامه مذكور برشمرد.

وي در پايان ياد آورشد: با شكل گيري برنامه ارتقا پروژه هاي ناوبري هوايي منطقه خاورميانه (MAEP) كشورهاي منطقه مي توانند با اجراي پروژه هاي مشترك در زمينه هاي ارتباطي، ناوبري و نظارت هوانوردي موجب كاهش هزينه ها، تسريع در دستيابي به ظرفيت هاي بالاتر، استفاده از مزيت يكنواختي و هماهنگي در تبادل اطلاعات شوند.

کد مطلب 2474314

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