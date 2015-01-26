اختتامیه مرحله مقدماتی«مسابقات قرآن شهر تهران» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت فرهنگسرای رازی با قرائت بیانیه محکومیت توهین به پیامبر اکرم(ص) مراسم اختتامیه مرحله مقدماتی «مسابقات قرآن شهر تهران» با حضور قرآن پژوهان در پهنه مرکز یکشنبه ۵ بهمن ساعت ۱۵ برگزار شد.

در ابتدای برنامه آیاتی از قرآن کریم توسط هادی چارقلو حائز رتبه اول قرائت قرآن در رده سنی بالای ۱۶سال قرائت شد.

در ادامه برنامه بهنام خادم رییس فرهنگسرای رازی ضمن خیرمقدم به حاضرین به ارائه گزارش برگزاری برنامه در پهنه مرکز پرداخت وی در ادامه با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی به جوانان اروپا و آمریکای شمالی اظهار نمود: با مراجعه به منابع اسلام می توانیم در جامعه به عنوان عامل تاثیر گذار رفتار کنیم.

حجت الاسلام غیاث: قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی

همچنین در ادامه برنامه حجت الاسلام غیاث با اشاره به وصیت نامه حضرت امام خمینی (ره) بیان کرد: قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی است.

وی با اشاره به آیات و احادیث قرآنی با موضوع آموزه های قرآنی تاکید بر رعایت آموزه های اخلاقی نمود و به منظور گسترش و توجه به آموزه های قرآنی به طرح پرسش از مخاطبان درخصوص آموزه های قرآنی با ذکر آیاتی چون تعاونوا علی البر و التقوی، وامرهم شوری بینهم، ولاتعاونوا علی الاسم و العدو پرداخت.

حنانه خلفی نابغه خردسال قرآن کریم: تا جایی که می توانید قرآن بخوانید

«حنانه خلفی» متولد ۲۲ آبان ۱۳۸۵ حافظ کل قرآن کریم، استاد «سبزعلی» را اولین استاد قرآن خود معرفی کرد و بخشی از موفقیت‌های خود را مدیون تشویق‌های استاد سبزعلی می‌داند، می‌گوید: علاوه بر حضور مرتب در جلسات و کلاس‌های قرآن استاد سبزعلی در کلاس‌های قرآن اساتیدی دیگری از جمله سعید طوسی، محمدرضا پورزرگری، منصور قصری‌زاده، احمد ابوالقاسمی، سیدمحسن خدام‌حسینی، حسین اخوان‌اقدم، محمدمهدی بحرالعلوم و ... نیز حضور داشته است.

حنانه که در کلاس دوم مشغول به تحصیل است از ۵ سالگی شروع به حفظ قرآن کرد و در سن ۷ سالگی موفق به اتمام حفظ قرآن شد و حفظ کلام‌ خدا را از سوره‌های کوچک آغاز و بعد از مدتی که جزء ۳۰ را در خانه حفظ کرد پدر و مادرش این کودک پنج ساله را به جامعه‌القرآن بردند تا روان‌خوانی قرآن را با روش اشاره فرا گیرد.

این نابغه خردسال قرآن کریم، رتبه اول حفظ ۲۰ جزء مسابقات قرآن بسیج، رتبه سوم حفظ کل مسابقات قرآن بسیج، رتبه اول مسابقات قرآن استان تهران در سال ۹۲ و ۹۳، رتبه دوم سی و ششمین دوره مسابقات قرآن شکوفه‌ها در سال ۹۳ و... را کسب کرده است.

قرائت بیانیه محکوم کردن توهین به پیامبر مهربانی حضرت محمد(ص) توسط قرآن پژوهان

در ادامه این برنامه بیانیه محکومیت توهین به پیامبر مهربانی حضرت محمد توسط حاضرین در مراسم اختتامیه و قرآن پژوهان قرائت شد.

متن بیانیه به این شرح است: ما برگزیدگان قرآنی شهر تهران به عنوان خیل کثیر جامعه قرآنی ایران اسلامی ضمن محکوم نمودن حرکت موهن نشریه فرانسوی اعلام می داریم اینگونه حرکات مطابق نص صریح قرآن کریم نه تنها موجب خاموشی نور پیامبر اسلام نخواهد شد بلکه همانطور که رهبر معظم انقلاب در اقدامی هوشمندانه با مخاطب قراردادن جوانان غربی در رجوع مستقیم ایشان به قرآن کریم و بازشناسی شخصیت پیامبر اسلام(ص) فرصتی را برای معرفی پیامبر مهربانی و رحمت للعالمین پدید آوردند، خواهیم دید که به زودی نور محمد مصطفی(ص) عالم گیر خواهد شد.

«يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» می خواهند نور خدا را به دهانهايشان خاموش کنند ولی خدا کامل کننده نورخويش است، اگر چه کافران را ناخوش آيد. سوره مبارکه صف - آیه ۸

همچنین گروه تواشیح نسیم غرب متشکل از نوجوانان در مدح حضرت رسول اکرم(ص) به اجرای قطعاتی برای مخاطبان پرداختند و پخش کلیپ منتخب تصاویر مرحله مقدماتی مسابقات قرآن در پهنه مرکز از دیگر بخش های این مراسم بود.

اهدای جوایز به نفرات برتر مسابقات قرآنی در پهنه مرکز و امضای متن بیانیه محکومیت به پیامبر اکرم (ص) پایان بخش این مراسم بود.

در این مسابقات ۴۵۰ نفر شرکت کننده در بخش صحیح خوانی، حفظ و قرائت به رقابت با یکدیگر پرداختند و در بخش خواهران رده سنی زیر ۱۶سال رشته «قرائت قرآن» بهشته ثانی(نفر اول)، نرگس علم لو(نفر دوم)، آیدا شیری(نفر سوم) و در رشته «صحیح خوانی»محدثه بامروت(نفر اول)، فاطمه ملایی(نفر دوم) و فاطمه رعیتی(نفر سوم) و در رشته «حفظ پنج جزء» ملیحه نوروزی(نفراول)، فاطمه اسدی صیفار(نفر دوم) و فاطمه بی آبی(نفر سوم) همچنین در رده سنی بالای ۱۶سال «قرائت قرآن» مریم منصوریان فر(نفر اول)، سمانه کوچکی(نفر دوم)، فرزانه فکوری فر(نفر سوم) و در رشته «صحیح خوانی»سحر نصیرزاده(نفر اول)، سعیده ابراهیم آبادی (نفر دوم) و زهره عباس نژاد(نفر سوم) و در رشته «حفظ پنج جزء» فاطمه آل طاها(نفر اول)، سیده مریم موسوی(نفر دوم) و صدیقه سادات سجادی(نفر سوم) به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

همچنین در بخش برادران رده سنی زیر ۱۶سال رشته «قرائت قرآن» سجاد عزیزالهی(نفر اول)، محمدسینا حاج رضایی(نفر دوم)، محمدسجاد محمدی(نفر سوم) و در رشته «صحیح خوانی» سبحان عالی‌گیر(نفر اول)، عبدالروف گرگیج(نفر دوم) و ابوالفضل شریفی(نفر سوم) و در رشته «حفظ پنج جزء» علی ناجی محله(نفر اول)، علی اسدی صفار(نفر دوم) و محمدرضا پارسا(نفر سوم) همچنین در رده سنی بالای ۱۶ سال «قرائت قرآن» هادی چارقلو (نفر اول)،محمدحسن جعفرزاده(نفر دوم)، سعید شاملو(نفر سوم) و در رشته «صحیح‌خوانی» مجید خیرآبادی(نفر اول)، سیدمحمد هاشمی‌نسب(نفر دوم) و محمد فاضلی مطلق(نفر سوم) و در رشته «حفظ پنج جزء» حسن پروازی(نفر اول)،ابوتراب مرادپور(نفر دوم) و محمدمهدی شوشتری(نفرسوم) به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

فرهنگسرای رازی در دوره رقابتهای مرحله مقدماتی«مسابقات قرآن شهر تهران» به عنوان پهنه مرکز میزبان علاقه مندانی از فرهنگسراهای انقلاب، فناوری اطلاعات و مناطق فرهنگی هنری ۱۲،۶،۷،۱۰ و ۱۱بود.

داوری این مسابقات در بخش آقایان به عهده مصطفی یادگاری (صوت)، سیدحسین موسوی(لحن)، سیدرضا میرموسایی(حسن حفظ وقف و ابتدا)، محمد دهنوی (کمیته فنی) و مرتضی یادگاری(تجوید) و در بخش خواهران خانمها چنگی(صوت)، حاج علی(لحن)، نیاورانی(تجوید)، شهریاری(حسن حفظ وقف و ابتدا) و فرخی(کمیته فنی) عهده دار داوری این مسابقات بودند.

مرحله مقدماتی دومین دوره این مسابقات با هدف توجه و حمایت از اساتید و جلسات قرآنی که خاستگاه اصلی رشد و پرورش قاریان و حافظان قرآن کریم است ۱۸ و ۱۹ دی ماه به میزبانی فرهنگسرای رازی در پهنه مرکز برگزار شد.