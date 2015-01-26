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۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۳۶

دریافت تجهیزات پزشکی پیشرفته در مراکز درمانی تامین اجتماعی

دریافت تجهیزات پزشکی پیشرفته در مراکز درمانی تامین اجتماعی

مدیرکل پشتیبانی درمان تامین اجتماعی گفت: تعدادزیادی از دستگاه های موجود در واحدهای درمانی باسطح تکنولوژی پایین بودند که با دستگاه های سطح تکنولوژی بالا جایگزین و تجهیزات پزشکی پیشرفته را دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترعباس حاتمی خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۹۲ در مراکز درمانی سازمان، جمعا ۲۶  دستگاه CT-Scan هفت دستگاه MRI و ۵ دستگاه آنژیوگرافی وجود داشت.

وی افزود: در سال جاری ۱۲ دستگاه CT-Scan ، دو دستگاه MRI و ۳ دستگاه آنژیوگرافی خریداری و تا پایان ۹۳ به تعداد دستگاه های موجود اضافه می شوند. 

حاتمی گفت: همچنین در مجموع  واحدهای درمانی سازمان، ۲۲ دستگاه اکسیژن ساز وجود داشت که در سال جاری ۲۱ دستگاه دیگر خریداری و تا پایان سال نصب می شوند.

وی خرید دستگاه شتاب دهنده ( پرتو درمانی با تکنولوژی روز)  برای بیمارستان فیاض بخش را از دیگر برنامه های سازمان در مدرنیزه کردن تجهیزات پزشکی واحدهای درمانی سازمان برشمرد.

مدیر کل پشتیبانی درمان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه  تا پایان سال گذشته ۳۴۲ دستگاه خودرو آمبولانس در مراکز درمانی سازمان وجود داشت، افزود:  ۲۹۴ دستگاه از مجموع این تعداد نیاز به تعویض داشتند که در سال جاری با اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار، ۱۵۰ دستگاه از آنها خریداری و جایگزین شد و مابقی آن طی سال های ۹۴  و ۹۵ تعویض خواهند شد.

کد مطلب 2474355
مهناز قربانی مقانکی

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