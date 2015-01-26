به گزارش خبرگزاری مهر، حدادی نوازنده تنبک و سازهای کوبه ای و سرایی نوازنده سنتور و آهنگساز برنامه خود را به دو قسمت مرکب خوانی و اجرای قطعات از پیش تصنیف شده سرایی تقسیم کرده بودند که این دو هنرمند برنامه خود را با مرکب نوازی در مایه های مختلفی چون بیات ترک و شور اجرا کردند.

جمله پردازی ها از سوی هر دو اتفاق می افتاد و پاس کاری ها پی در پی شنیده می شد. گاهی سنتور سولو می نواخت و لحظه ای بعد کوبه ای. با این وجود اما دست هر سازی که خالی می شد به عنوان خط محوری و زمینه دیگری را با لحن و ریتمی همسان اما زیر همراهی می کرد. در بخش هایی از اجرا تک نوازی تنبک با همراهی سنتور تکمیل می شد و در بخش های دیگر این کار را سنتور بر عهده می گرفت.

پس از انتهای قسمت اول برنامه نوازنده ها پس از ادای احترام به حاضران در تالار، صحنه را ترک کردند و 15 دقیقه بعد بخش دوم آغاز شد. در این بخش بنا بود بخش هایی از آلبوم «این سر سودایی» که به همکاری مشترک این دو هنرمند مربوط می شد، به انضمام قطعات جدید ساخته شده توسط پویا سرایی به مرحله اجرا گذاشته شود.

این بخش اجرا که منطبق با دستگاه همایون بود قطعات «تاک»، «سُکر»، «شطح»، «لیلای بی مجنون»، «کلک رنگ­آمیز» و «این سر سودایی» برای علاقه مندان اجرا شدند.