به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش های بسیار خوبی به منظور توسعه زیرساخت‌های آموزشی در استان بوشهر صورت گرفته است و تلاش داشته ایم تا از ظرفیت‌های خیرین در این زمینه استفاده مناسبی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مدارس و کلاس‌های درس استان بوشهر با مشارکت خیرین ساخته شده است، اذعان داشت: خیرین تاکنون ۱۱۴ میلیارد تومان برای ساخت ۴۱۲ مدرسه با یک هزار و ۶۸۰ کلاس درس در استان بوشهر مشارکت داشته‌اند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر با بیان اینکه کار ساخت ۲۰ مدرسه در استان بوشهر توسط بانوان خیر اجرا شده است، ادامه داد: خیرین تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار مترمربع مدرسه را در استان بوشهر ساخته‌اند.

وی با اشاره به اجرای ۱۸ مدرسه در استان بوشهر با تلاش خیرین، اذعان داشت: این مدارس با اعتباری بالغ بر ۱۶۴ میلیارد ریال در دست ساخت هستند که لازم است از همکاری و مشارکت خیرین در استان بوشهر تشکر ویژه‌ای داشته باشیم.

مرادی در ادامه خاطرنشان ساخت: درسال جاری ۱۰۸ کلاس درس در قالب ۲۹ مدرسه با مشارکت خیرین در سطح استان بوشهر اجرا شده است که دهه فجر شاهد افتتاح و بهره‌برداری از ۲۷ مدرسه با ۱۵۰ کلاس درس خواهیم بود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر تاکید کرد: این مداراس دارای ۳۰ هزار متر مربع مساحت هستند که ۲۱۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری برای ساخت این مدارس صورت گرفته است.