تشکیل کمیته اختصاصی جوانان اصفهان/ ایران ششمین جمعیت مسن دنیا را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صانعی ظهر امروز در کارگاه آموزشی ترویج ازدواج سالم در جوانان منطقه یک اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر وزارت ورزش و جوانان مسئول مسائل حوزه جوانان است اما این پرسش وجود دارد که مسائل حاشیه ای ورزش تا چه اندازه به این وزارت خانه فرصت می‌دهد که به مسائل جوانان رسیدگی کنند.

وی بیان داشت: در دولت های نهم و دهم سیاست ها مبنی بر کاهش جمعیت بود به گونه ای که در خانه های بهداشت انواع وسایل پیشگیری از بارداری به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می گرفت و در زمان حاضر سیاست رشد جمعیت در دستور کار است.

قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه ایران ششمین کشور مسن دنیا است و این یک هشدار برای مسئولان است، ادامه داد: حل مسئله ازدواج باید طبق هرم مازلو انجام بگیرد که شامل بارداری سالم ، تغذیه سالم، واکسیناسیون، بهداشت فردی و در نهایت بهداشت ازدواج و بهداشت معنوی است.

وی با بیان اینکه ازدواج یک مسئله چند بعدی است که ۸۰ درصد مسائل آن به بعد اقتصادی مرتبط است، اعلام داشت: برای موضوع ازدواج و جوانان در کشور ما یک مسئول و متولی مشخص وجود ندارد که پاسخگوی جمعیت جوانان و مسائل ازدواج آنها باشد.

صانعی با اعلام اینکه اگر امروز وزارت بهداشت و به تبع آن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در امر ازدواج ورود یافته است به خاطر بهداشت ازدواج و مسئله ازدواج سالم است، گفت: کارگروه های متعددی در امر جوانان و ازدواج تشکیل شده است اما یک متولی که به مسائل جوانان و ازدواج ساماندهی دهد، وجود ندارد.

وی به وجود نگاه سیاسی اشاره کرد که شاید این نگاه مانع رسیدگی بر مسائل جوانان و ازدواج در دستگاه های مربوطه شده است، اضافه کرد: وجود آداب و رسوم ، پرداختن به آنها و پرورش سنت ها یکی دیگر از عواملی است که باید در خصوص ازدواج جوانان به آن توجه شود.