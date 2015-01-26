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۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۰۵

یک رسانه غربی:

حضور اوباما در رژه نیروهای مسلح هند پیامی برای چین داشت

حضور اوباما در رژه نیروهای مسلح هند پیامی برای چین داشت

یک رسانه آمریکایی حضور رئیس جمهمور آمریکا در مراسم روز ملی هند را حاوی پیامی برای چین خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال با اشاره به حضور «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا در رژه نیروهای مسلح هند در روز ملی این کشور، این اقدام وی را حاوی پیامی برای چین دانست.

این روزنامه نوشت باراک اوباما در حالی در رژه روز ملی هند شرکت می کند که چین در حال تغییر توازن قوا در آسیا است اقدامی که بیانگر توسعه همکاری دو کشور بزرگ جهان است.

به نوشته این روزنامه، حضور اوباما در این مراسم یک روز بعد از آن صورت می گیرد که رهبران آمریکا و هند درباره گسترش همکاری های نظامی و اقتصادی به توافق رسیدند و این در حالی است که تنش ها در جهان رو به گسترش است.

نویسنده با اشاره به اظهارات نخست وزیر هند درباره اراده این کشور برای توسعه روابط با آمریکا می نویسد این اولین باری است که هند، کشوری که جزء کشورهای عدم تعهد بوده و روابط خوبی با روسیه داشته است از رهبر آمریکا برای شرکت در رژه نیروهای مسلح خود دعوت به عمل آورده است.

کد مطلب 2474392
پیمان یزدانی

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