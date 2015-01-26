حضور اوباما در رژه نیروهای مسلح هند پیامی برای چین داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال با اشاره به حضور «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا در رژه نیروهای مسلح هند در روز ملی این کشور، این اقدام وی را حاوی پیامی برای چین دانست.

این روزنامه نوشت باراک اوباما در حالی در رژه روز ملی هند شرکت می کند که چین در حال تغییر توازن قوا در آسیا است اقدامی که بیانگر توسعه همکاری دو کشور بزرگ جهان است.

به نوشته این روزنامه، حضور اوباما در این مراسم یک روز بعد از آن صورت می گیرد که رهبران آمریکا و هند درباره گسترش همکاری های نظامی و اقتصادی به توافق رسیدند و این در حالی است که تنش ها در جهان رو به گسترش است.

نویسنده با اشاره به اظهارات نخست وزیر هند درباره اراده این کشور برای توسعه روابط با آمریکا می نویسد این اولین باری است که هند، کشوری که جزء کشورهای عدم تعهد بوده و روابط خوبی با روسیه داشته است از رهبر آمریکا برای شرکت در رژه نیروهای مسلح خود دعوت به عمل آورده است.