كتاب "شيعه در قرآن" منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه" مهر" در كتاب" شيعه در قرآن " آيات قرآن، تفاسير آنها، شيعه علي (ع) و تاريخ علماء را ارائه شده است.

در اين كتاب مؤلف از قرآن كريم و احاديث و تفاسير مختلف به منظور كامل شدن بشر استفاده كرده است.

اين كتاب به اسلام فعال، پرجنب وجوش و اصيلي اشاره دارد كه از منافذ و بابهاي مختلف به نوراني كردن قلب و عقل اقدام مي كند.

اين كتاب از گنجهاي قرآني و آيات مباركي كه به شيعيان اشاره مي كند، سخن گفته است .

سيد صادق شيرازي به بررسي 39 آيه قرآن كريم كه مصالح شيعه اسلام محمدي را آورده است، مي پردازد.

از تأليف اين كتاب كمتر از 30 سال مي گذرد و براي چهارمين بار متوالي به چاپ رسيد؛ چاپ اول سال 1980 و چاپ آخر سال امسال بعد از سقوط صدام در كربلا منتشر شد . اين كتاب به زبانهاي مختلف از جمله زبان اردو ترجمه و به چاپ رسيده است .