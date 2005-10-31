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۹ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۲۲

كتاب "شيعه در قرآن" منتشر شد

كتاب" شيعه در قرآن " به قلم مرجع ديني سيد صادق حسيني شيرازي از سوي انتشارات امامه چاپ و منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه" مهر" در كتاب" شيعه در قرآن "  آيات قرآن، تفاسير آنها، شيعه علي (ع) و تاريخ علماء را ارائه شده است.

در اين كتاب مؤلف از قرآن كريم و احاديث و تفاسير مختلف به منظور كامل شدن بشر استفاده كرده است.

 اين كتاب به اسلام فعال، پرجنب وجوش و اصيلي اشاره دارد كه از منافذ و بابهاي مختلف به نوراني كردن قلب و عقل اقدام مي كند.

اين كتاب از گنجهاي قرآني و آيات مباركي كه به شيعيان اشاره مي كند، سخن گفته است .

سيد صادق شيرازي به بررسي 39 آيه قرآن كريم كه مصالح شيعه اسلام محمدي را آورده است، مي پردازد.

از تأليف اين كتاب كمتر از 30 سال مي گذرد  و براي چهارمين بار متوالي به چاپ رسيد؛ چاپ اول سال 1980 و چاپ آخر سال امسال بعد از سقوط  صدام در كربلا منتشر شد . اين كتاب  به زبانهاي مختلف  از جمله  زبان اردو ترجمه و به چاپ رسيده است .

 

 

 

کد مطلب 247440

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