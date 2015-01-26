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۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۱۱

متلاشی شدن باند خانوادگی مواد مخدر در شهریار

متلاشی شدن باند خانوادگی مواد مخدر در شهریار

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با اشاره به دستگیری اعضای باند خانوادگی توزیع مواد مخدر در محدوده شهریار، گفت: در بازرسی از مخفیگاه این متهمان بیش از ۳۲ کیلوگرم مواد مخدر سنتی کشف شد.

سرهنگ محمد بخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در تحقیقات انجام شده از سوی ماموران پایگاه هشتم پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت مشخص شد که ۶ نفر از اعضای یک خانواده با همدستی هم اقدام به قاچاق مواد مخدر ازشهرستان های جنوبی کشور به تهران کرده و در محدوده شهریار اقدام به توزیع مواد مخدر می کنند.

وی افزود: نتیجه تحقیقات در اختیار مقام قضایی قرار گرفت و در طی آن دستور بازداشت متهمان و بازرسی از منزل آنها صادر شد.

بخشنده با اشاره به موفقیت کارآگاهان در اجرای عملیات دستگیری هر ۶ عضو این خانواده، گفت: کارآگاهان اداره آگاهی به همراه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهریار برای دستگیری متهمان وارد عمل شده و موفق شدند در یک عملیات ضربتی مخفیگاه متهمان را تحت محاصره درآورده و هر ۶ متهم پرونده را در حال بسته بندی مواد مخدر دستگیر کنند.

وی اظهار داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۳۲ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک، ۲۲۰ گرم شیره تریاک، ۸۰ گرم سوخته تریاک، ۲ ترازو برای اندازه گیری دقیق مواد مخدر، ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان وجه نقد و ۳ فقره چک به مبلغ ۴ میلیون تومان کشف و ضبط شد.

سرهنگ بخشنده افزود: هر ۶ متهم در بازجویی های فنی و پلیسی به توزیع مواد مخدر اعتراف کرده و پس از تکمیل پرونده، متهمان به همراه مواد مخدر مکشوفه به دادسرا منتقل شدند.

کد مطلب 2474404

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