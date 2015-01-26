متلاشی شدن باند خانوادگی مواد مخدر در شهریار

سرهنگ محمد بخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در تحقیقات انجام شده از سوی ماموران پایگاه هشتم پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت مشخص شد که ۶ نفر از اعضای یک خانواده با همدستی هم اقدام به قاچاق مواد مخدر ازشهرستان های جنوبی کشور به تهران کرده و در محدوده شهریار اقدام به توزیع مواد مخدر می کنند.

وی افزود: نتیجه تحقیقات در اختیار مقام قضایی قرار گرفت و در طی آن دستور بازداشت متهمان و بازرسی از منزل آنها صادر شد.

بخشنده با اشاره به موفقیت کارآگاهان در اجرای عملیات دستگیری هر ۶ عضو این خانواده، گفت: کارآگاهان اداره آگاهی به همراه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهریار برای دستگیری متهمان وارد عمل شده و موفق شدند در یک عملیات ضربتی مخفیگاه متهمان را تحت محاصره درآورده و هر ۶ متهم پرونده را در حال بسته بندی مواد مخدر دستگیر کنند.

وی اظهار داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۳۲ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک، ۲۲۰ گرم شیره تریاک، ۸۰ گرم سوخته تریاک، ۲ ترازو برای اندازه گیری دقیق مواد مخدر، ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان وجه نقد و ۳ فقره چک به مبلغ ۴ میلیون تومان کشف و ضبط شد.

سرهنگ بخشنده افزود: هر ۶ متهم در بازجویی های فنی و پلیسی به توزیع مواد مخدر اعتراف کرده و پس از تکمیل پرونده، متهمان به همراه مواد مخدر مکشوفه به دادسرا منتقل شدند.